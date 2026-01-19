GAZETE VATAN ANA SAYFA
İstanbul'dan kar manzaraları: Taksim Meydanı beyaza büründü

19.01.2026 - 07:48Güncellenme Tarihi:

Kaynak: DHA

İstanbul'da etkili olan kar yağışı gece boyunca sürdü. Başta Çamlıca Tepesi olmak üzere kentin birçok noktası beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından dün İstanbul'da etkili olan kar yağışı, gece boyunca sürdü. Üsküdar, Çamlıca Tepesi yağışın ardından beyaz örtü ile kaplandı.

Çamlıca Tepesi'ne gelenler, karın keyfini çıkardı. Gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışı ile birlikte kentte birçok nokta beyaza büründü.İstanbul'da etkili olan kar yağışının gün içerisinde de devam etmesi bekleniyor.

İstanbul'da gece boyuna süren kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini artırdı. Lapa lapa yağan karla birlikte Taksim Meydanı beyaza büründü. Fatih Vatan Caddesi'nde işe gitmek için çıkanlar, yağan karın altında şemsiyeleri ile güçlükle yürüdü.