İstanbul'da AVM'de korkutan yangın! İlk görüntüler geldi

İstanbul Levent'te Büyükdere Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezinin çatısında yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yoğun duman oluşturan Yangın nedeniyle diğer ilçelerden de itfaiye ekiplerine takım desteği istendi.

'CAN KAYBI VE YARALI YOK'

Yoğun duman oluşturan Yangın nedeniyle diğer ilçelerden de itfaiye ekiplerine takım desteği istendi. İtfaiye Daire Başkanı AVM'deki yangınla ilgili son bilgileri aktarırken, 'Şimdilik can kaybı ve yaralı yok.' dedi.

DHA Muhabiri Melih Çalışkan yangınla ilgili şu bilgileri aktardı:

Polis ekipleri vatandaşları bölgeden uzaklaştırıyor. Yaralı bilgisi gelmedi. AVM’deki müşteriler ve çalışanlar da binadan çıkarıldı.

Olay bölgesindeki bir vatandaş AVM'de masur kalan Can isimli yakınına ulaşmak isterken gözyaşları içinde kaldı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu Yangın kontrol altına alındı. İlk bilgilere göre yangında can kaybı ve yaralanan olmadığı öğrenildi. Ancak dumandan etkilenenler bulunduğu belirtildi. İtfaiyenin çalışması devam ediyor.