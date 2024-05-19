Jandarmanın ihbar üzerine gittiği evde patlama; 5'i asker 7 yaralı

Olay, saat 21.30 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Karayaka beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, jandarma ekipleri, aldıkları bir ihbar üzerine bir eve gitti, Ekiplerin vardığı evde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 5 asker ile 2 sivil yaralanırken, olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma ekipleri ise çevrede önlem aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

PİKNİK TÜPÜ OLAN SANDIK AÇILMAYA ÇALIŞILIRKEN PATLAMA OLMUŞ

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı, Erbaa Karayaka beldesinde jandarmanın ihbara gittiği bir bağ bahçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklamada bulundu. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Erbaa Karayaka beldesinde bir bağ bahçesinde şüpheli paket bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine giden jandarma ekipleri içerisinde piknik tüpü olan bir sandığı açmaya çalışırken gerçekleşen patlama sonucu, 5 jandarma personelimiz 2 sivil vatandaşımız yaralanmış, askerlerimizden birinin iki bacağında, bir sivil ve bir askerin tek bacağında nitelikli yaralanma meydana gelmiş olup , diğer askerlerin ve vatandaşların yaralanmaları hayati nitelik arz etmeyen yaralanmalar mahiyetindedir. Nöbetçi savcımız olay yerine intikal etmiş olup, olay tüm yönleriyle incelenmek üzere gerekli tahkikat başlatılmıştır."

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VALİDEN AÇIKLAMA

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Vali Hatipoğlu, "Erbaa ilçemizin Karayaka beldesinde yaşanan patlamada yaralanan jandarma personelimize ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Olayla ilgili gerekli araştırma ve soruşturma titizlikle yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.

'TERÖR SALDIRISI DEĞİL'

Hastanede yaralıları ziyaret eden AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan ise "Erbaa ilçemizde bir bağ evinde yaşanan patlamada 7 vatandaşımız yaralandı. Yaralılardan 5'i asker. Tıbbi müdahale devam ediyor. Yetkililerden öğrendiğimiz kadar terör saldırısı değil, soruşturma devam ediyor. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" dedi.

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KİMLİKLERİ BELLİ OLDU; 2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Patlamada yaralanan 5'i jandarma personeli 7 kişinin isimleri belli oldu. Olayda yaralananların isimlerinin Ahmet Karaçoban (63), Sefa Can Karaçoban (29) ile askerler Muhammed Avcı (25), Mustafa Evkay (32), Burak Muslurget (30), Alperen Songül (28) ve Sezer Ertürk (28) olduğu öğrenildi. Öte yandan Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

VALİ HATİPOĞLU: 2 KİŞİ YAKALANDI

​Tokat'ın Erbaa Karayaka beldesinde, jandarmanın ihbar üzerine gittiği bağ bahçesinde meydana gelen patlamaya ilişkin olay yerine gelip incelemelerde bulunan Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, açıklamalarda bulundu. Vali Hatipoğlu, "Bu akşam saat 21.00 sularında Erbaa ilçemizde bir patlama meydana geldi. Olayın gelişimi şu şekilde. Bölge halkından bir vatandaşımız normal rutin görevinde bulunan jandarma personelimizi arayarak bahçesinde kendine ait olmayan bir sandık bulunduğunu ifade ediyor. Bunun üzerine devriyemiz normalde yapması gerekenin biraz dışında kendisi kontrole geliyor. Bu esnada bir patlama gerçekleşiyor. Saat 21.20’de patlama sonucunda 5 jandarmamız ve 2 sivil vatandaşımız yaralanıyor. Olayla ilgili olarak 2 kişi Samsun İl Emniyet Müdürlüğümüzce yakalandı. Gerekli araştırma sonucunda daha detaylı açıklama yapılacak. Cumhuriyet Savcımız burada. Olay yeri inceleme ekiplerimiz burada. Olayın gerçekleşme şekliyle ilgili olarak ve süreçle ilgili olarak gerekli çalışmaları yapıyorlar" dedi.

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