Alanya'da iki turistin korkunç ölümü! Ayrıntılar kan dondurdu

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında Yeşilöz Mahallesi eski Gazipaşa yolu güzergahında meydana geldi.

Zbigniew Piotr Kurzepa’nın kontrolünü yitirdiği 07 BHY 934 plakalı otomobil, yol kenarındaki beton istinat duvarına çarpıp, alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, otomobili saran alevleri söndürdü.

BİRİ YERDE, DİĞERİ YOLCU KOLTUĞUNDA SIKIŞMIŞ!

İnceleme yapan ekipler, Zbigniew Piotr Kurzepa'nın sürücü kapısının dışında yerde, Magdalena Maria Kulik'in ise yolcu koltuğunda sıkışmış cesetleriyle karşılaştı. Alanya'ya tatile gelen turistlerin kiraladıkları otomobilde, ilçede geziye çıktığı öğrenildi. Kulik ve Kurzepa'nın cenazeleri, Alanya Belediyesi Morgu'na götürüldü.

Otomobilin yanma anı ise çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Görüntüde, otomobilden alev yükselirken, çevredekilerin 'Adam yandı' sözleri yer aldı.