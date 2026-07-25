GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemSağanak yağış D100’de çok sayıda kazaya sebep oldu
HaberlerGündem Haberleri Sağanak yağış D100’de çok sayıda kazaya sebep oldu

Sağanak yağış D100’de çok sayıda kazaya sebep oldu

25.07.2026 - 21:30Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KASTAMONU (İHA)

ABONE OL

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sebebiyle D100 karayolunda çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Meteoroloji’nin "turuncu" kodla uyardığı Kastamonu’nun Tosya ilçesinde etkili olan sağanak, D100 kara yolunda çok sayıda trafik kazasına sebep oldu. Öğle saatlerinde meydana gelen üç zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

İLGİLİ HABER

Meteoroloji uyardı Bolu’da sağanak etkili oldu
Meteoroloji uyardı Bolu’da sağanak etkili oldu

Kazaların meydana geldiği noktalarda tedbir alan ekipler, araçların güvenli bir şekilde çekilmesini sağladı. Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri hız kurallarına ve takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda uyardı.

İLGİLİ HABER

Kilis'te kontrolden çıkan otomobil yön tabelasına çarptı
Kilis'te kontrolden çıkan otomobil yön tabelasına çarptı

Güncel Haberler

Köyde ayı saldırısından yaralı kurtulan çiftçi yaşadıklarını anlattı: Kürek olmasaydı sonum ne olurdu bilemedim
#Gündem

Köyde ayı saldırısından yaralı kurtulan çiftçi yaşadıklarını anlattı: Kürek olmasaydı sonum ne olurdu bilemedim

Karlıova’da iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga
#Gündem

Karlıova’da iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga

6 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
#Gündem

6 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı