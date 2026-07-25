Sağanak yağış D100’de çok sayıda kazaya sebep oldu

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Meteoroloji’nin "turuncu" kodla uyardığı Kastamonu’nun Tosya ilçesinde etkili olan sağanak, D100 kara yolunda çok sayıda trafik kazasına sebep oldu. Öğle saatlerinde meydana gelen üç zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi yaralandı.

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Kazaların meydana geldiği noktalarda tedbir alan ekipler, araçların güvenli bir şekilde çekilmesini sağladı. Polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri hız kurallarına ve takip mesafesine dikkat etmeleri konusunda uyardı.