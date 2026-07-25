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Kilis'te kontrolden çıkan otomobil yön tabelasına çarptı

25.07.2026 - 21:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KİLİS (İHA)

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Kilis'te kontrolden çıkan otomobilin yön tabelasının direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Organize Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.O. yönetimindeki 80 LS 959 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yön tabelasının metal direğine çarptı.

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Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü K.O. ile G.O., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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