Metrekareye 130 kilogram yağış düşen ilçede su baskınları yaşandı

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Meteoroloji Müdürlüğünün ‘turuncu’ kodla kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunduğu Kastamonu’da yağış etkili oluyor. Metrekareye 130 kilogram yağışın düştüğü Doğanyurt ilçesinin merkezinden geçen Meset Çayı'nın debisi yükselirken, kuvvetli sağanak sebebiyle bazı mahallelerde sokaklar göle döndü. Sağanak sebebiyle ilçe merkezindeki camide de su baskını yaşandı. Doğanyurt Belediyesi ekipleri, su baskınlarının yaşandığı ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışması başlattı.

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Meteorolojiden alınan verilere göre, Doğanyurt ilçesinde metrekareye 130 kilogram, İnebolu ilçesinde metrekareye 91 kilogram, Cide ilçesinde metrekareye 42 kilogram ve il merkezinde metrekareye 33 kilogram yağış düştü. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de, muhtemel olumsuzluklara karşı bölgede tedbir aldı.