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Yolcu midibüsü ile otomobil çarpıştı kazada 5 kişi yaralandı

25.07.2026 - 20:45Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Musa KESKİN/ DÜZCE, (DHA)

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Düzce'de, yolcu midibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 17.30 sıralarında merkeze bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi’nde meydana geldi. Düzce’den Kaynaşlı istikametine seyir halinde olan 81 HO 1122 plakalı yolcu midibüsü, yol kenarındaki dinlenme tesisinden çıkan E.Ö. idaresindeki 06 EEB 109 plakalı otomobille çarpıştı.

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Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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