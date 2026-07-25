Mudurnu’da hayırsever esnaf 1 ton karpuzu 1 saatte ücretsiz dağıttı
25.07.2026 - 21:52Güncellenme Tarihi:
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde pazarcı esnafı Ömer Faruk Meşelikaş, yaklaşık 1 ton karpuzu vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Karpuzlar, 1 saat içinde tükendi.
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Mudurnu’da etkili olan kuvvetli sağanak, ilçe pazarında su birikintilerine neden oldu. Yağış nedeniyle pazarcı esnafı zor anlar yaşarken, vatandaşların pazardan ayrılmasıyla satışlar durma noktasına geldi.
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Pazarda esnaflık yapan Ömer Faruk Meşelikaş da, tezgâhında ve kamyonunda bulunan yaklaşık 1 ton karpuzu akşam saatlerinde ücretsiz dağıtma kararı aldı.
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Dağıtımı duyan vatandaşlar, kamyonun çevresinde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlara ücretsiz olarak verilen karpuzlar, yaklaşık 1 saat içinde tükendi.
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Karpuzları alan vatandaşlar, Meşelikaş’a ve diğer pazarcı esnafına teşekkür etti.