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Mudurnu’da hayırsever esnaf 1 ton karpuzu 1 saatte ücretsiz dağıttı

25.07.2026 - 21:52Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde pazarcı esnafı Ömer Faruk Meşelikaş, yaklaşık 1 ton karpuzu vatandaşlara ücretsiz dağıttı. Karpuzlar, 1 saat içinde tükendi.

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1Mudurnu’da hayırsever esnaf 1 ton karpuzu 1 saatte ücretsiz dağıttı

Mudurnu’da etkili olan kuvvetli sağanak, ilçe pazarında su birikintilerine neden oldu. Yağış nedeniyle pazarcı esnafı zor anlar yaşarken, vatandaşların pazardan ayrılmasıyla satışlar durma noktasına geldi.

2Mudurnu’da hayırsever esnaf 1 ton karpuzu 1 saatte ücretsiz dağıttı

Pazarda esnaflık yapan Ömer Faruk Meşelikaş da, tezgâhında ve kamyonunda bulunan yaklaşık 1 ton karpuzu akşam saatlerinde ücretsiz dağıtma kararı aldı.

3Mudurnu’da hayırsever esnaf 1 ton karpuzu 1 saatte ücretsiz dağıttı

Dağıtımı duyan vatandaşlar, kamyonun çevresinde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlara ücretsiz olarak verilen karpuzlar, yaklaşık 1 saat içinde tükendi.

4Mudurnu’da hayırsever esnaf 1 ton karpuzu 1 saatte ücretsiz dağıttı

Karpuzları alan vatandaşlar, Meşelikaş’a ve diğer pazarcı esnafına teşekkür etti.