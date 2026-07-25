Meteoroloji uyardı Bolu’da sağanak etkili oldu

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Kent merkezinde gün boyunca aralıklarla devam eden yağmur, zaman zaman şiddetini artırdı. Kısa sürede sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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Sürücüler yollarda biriken sularda kontrollü ilerlerken, vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar ise iş yerleri ile binaların saçaklarına sığındı. Yağışın kentte aralıklarla devam etmesi bekleniyor.