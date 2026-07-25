GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemMeteoroloji uyardı Bolu’da sağanak etkili oldu
HaberlerGündem Haberleri Meteoroloji uyardı Bolu’da sağanak etkili oldu

Meteoroloji uyardı Bolu’da sağanak etkili oldu

25.07.2026 - 21:26Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BOLU (İHA)

ABONE OL

Bolu’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısının ardından etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kent merkezinde gün boyunca aralıklarla devam eden yağmur, zaman zaman şiddetini artırdı. Kısa sürede sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

İLGİLİ HABER

Kilis'te kontrolden çıkan otomobil yön tabelasına çarptı
Kilis'te kontrolden çıkan otomobil yön tabelasına çarptı

Sürücüler yollarda biriken sularda kontrollü ilerlerken, vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalıştı. Sağanağa hazırlıksız yakalananlar ise iş yerleri ile binaların saçaklarına sığındı. Yağışın kentte aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

İLGİLİ HABER

Edirne-İstanbul seferini yapan yolcu treni raydan çıktı
Edirne-İstanbul seferini yapan yolcu treni raydan çıktı

Güncel Haberler

Köyde ayı saldırısından yaralı kurtulan çiftçi yaşadıklarını anlattı: Kürek olmasaydı sonum ne olurdu bilemedim
#Gündem

Köyde ayı saldırısından yaralı kurtulan çiftçi yaşadıklarını anlattı: Kürek olmasaydı sonum ne olurdu bilemedim

Karlıova’da iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga
#Gündem

Karlıova’da iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga

6 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı
#Gündem

6 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı