Edirne-İstanbul seferini yapan yolcu treni raydan çıktı

Haberin Devamı

Edinilen bilgilere göre, Edirne-Çerkezköy-İstanbul hattında sefer yapan yolcu treni, Çerkezköy Tren İstasyonu'na yaklaştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle bir vagonu raydan çıktı.

İLGİLİ HABER Metrekareye 130 kilogram yağış düşen ilçede su baskınları yaşandı

İhbar üzerine bölgeye Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ekipleri sevk edildi. Kazada can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, güvenlik gerekçesiyle tren içerisinde bir süre bekletilen yolcular daha sonra olay yerine sevk edilen başka bir trene aktarıldı.