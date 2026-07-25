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Karlıova’da iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga

25.07.2026 - 22:14Güncellenme Tarihi:

Kaynak: BİNGÖL (İHA)

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Bingöl’ün Karlıova ilçesinde bir köyde husumetli iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 9 kişi yaralandı.

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Olay, Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iki taraf birbirlerine taş, sopa ve silahlarla saldırdı.

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Kavgada 9 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Karlıova ve Bingöl Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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