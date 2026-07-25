Karlıova’da iki aile arasında taşlı, sopalı ve silahlı kavga

Haberin Devamı

Olay, Karlıova ilçesine bağlı Taşlıçay köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle iki taraf birbirlerine taş, sopa ve silahlarla saldırdı.

İLGİLİ HABER 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

Kavgada 9 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Karlıova ve Bingöl Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı.

İLGİLİ HABER Mudurnu’da hayırsever esnaf 1 ton karpuzu 1 saatte ücretsiz dağıttı

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.