6 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı

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Kaza, saat 17.45 sıralarında Malatya-Elazığ kara yolu Çöşnük Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametine seyreden 6 araç dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu zincirleme kazaya karıştı.

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Kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.