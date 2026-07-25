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GündemGök gürültülü sağanak yağışlar 60 ilde etkili olacak! Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve heyelana karşı uyardı
HaberlerGündem Haberleri Gök gürültülü sağanak yağışlar 60 ilde etkili olacak! Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve heyelana karşı uyardı

Gök gürültülü sağanak yağışlar 60 ilde etkili olacak! Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve heyelana karşı uyardı

25.07.2026 - 20:35Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber Merkezi

Sağanak yağışlar tüm yurdu etkisi altına aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz (Mersin hariç), İç Anadolu (Karaman hariç), Karadeniz (Bayburt hariç), Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar ve Erzincan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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1Gök gürültülü sağanak yağışlar 60 ilde etkili olacak! Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve heyelana karşı uyardı

HAVA SICAKLIĞI:

Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

2Gök gürültülü sağanak yağışlar 60 ilde etkili olacak! Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve heyelana karşı uyardı

RÜZGAR:

Genellikle kuzey, yurdun güneydoğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

3Gök gürültülü sağanak yağışlar 60 ilde etkili olacak! Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve heyelana karşı uyardı

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:

Yağışların, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

4Gök gürültülü sağanak yağışlar 60 ilde etkili olacak! Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve heyelana karşı uyardı

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA 15°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE 18°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 17°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 15°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu

5Gök gürültülü sağanak yağışlar 60 ilde etkili olacak! Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve heyelana karşı uyardı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 13°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 18°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu

İZMİR 20°C, 33°CParçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 15°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu

6Gök gürültülü sağanak yağışlar 60 ilde etkili olacak! Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve heyelana karşı uyardı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Mersin hariç) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 23°C, 33°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 37°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR 14°C, 29°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 22°C, 31°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

7Gök gürültülü sağanak yağışlar 60 ilde etkili olacak! Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve heyelana karşı uyardı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 14°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 15°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 15°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 13°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

8Gök gürültülü sağanak yağışlar 60 ilde etkili olacak! Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve heyelana karşı uyardı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 13°C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 17°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 13°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 17°C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

9Gök gürültülü sağanak yağışlar 60 ilde etkili olacak! Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve heyelana karşı uyardı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bayburt hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA 17°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

RİZE 23°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN 19°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON 24°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

10Gök gürültülü sağanak yağışlar 60 ilde etkili olacak! Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve heyelana karşı uyardı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu

KARS 12°C, 30°CParçalı ve çok bulutlu

MALATYA 17°C, 33°CParçalı ve çok bulutlu

VAN 15°C, 28°CParçalı ve çok bulutlu

11Gök gürültülü sağanak yağışlar 60 ilde etkili olacak! Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve heyelana karşı uyardı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 19°C, 36°CParçalı ve çok bulutlu

MARDİN 23°C, 32°CParçalı ve çok bulutlu

SİİRT 25°C, 36°CParçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 24°C, 35°CParçalı ve çok bulutlu