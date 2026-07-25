Gök gürültülü sağanak yağışlar 60 ilde etkili olacak! Meteoroloji ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve heyelana karşı uyardı

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ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bayburt hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



AMASYA 17°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



RİZE 23°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



SAMSUN 19°C, 26°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



TRABZON 24°C, 27°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.