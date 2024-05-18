Hükümlü ve tutuklular için 19 Mayıs kararı! Bakan Tunç açıkladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı açıklamda şu sözlere yer verdi:

"Adalet Bakanlığı olarak, Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelik'in 'Bayramlarda ve özel günlerde açık görüş' başlıklı 15’inci maddesi gereğince ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların, ziyaret hakkı bulunan yakınlarıyla yapacakları görüşmelerini, '19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı' nedeniyle açık görüş olarak yapmalarına imkan sağlayacağız."