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Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişi sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalışan 3'ü FETÖ mensubu 5 şüphelinin Edirne'de yakalandığını açıkladı.

18.05.2024 - 16:44 |
Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 kişi sınırda yakalandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs Edirne'de görevli hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 3'ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.

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