Rekor sıcaklıklar bunaltıyor sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor!
Son hava tahmin raporu yayınlandı. Açıklanan rapora göre, 19 Temmuz 2024 Cuma günü yurdun batısında aşırı sıcaklıklar beklenirken, yurdun doğusu ve kuzey doğusunda gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Edirne, Kırklareli, Bolu, Karabük, Amasya, Ordu ve Hakkari çevreleri ile Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
• 18 Temmuz 2024 - 18:58 • Son Güncelleme:
• 18 Temmuz 2024 - 18:58 • Son Güncelleme:
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