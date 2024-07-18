Rekor sıcaklıklar bunaltıyor sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiliyor!

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğusunun yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ve Hakkâri çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cuma) öğleden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzey ve doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



ERZURUM 13°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Cuma) öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın öğleden sonra kuzey ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



KARS 13°C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın, öğleden sonra kuzey ve doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.



MALATYA 20°C, 36°CParçalı ve az bulutlu



VAN 15°C, 29°CParçalı bulutlu