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Ulusal Fındık Konseyi fındık rekoltesini açıkladı: Bu yıl yüzde 14 artış bekleniyor

Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, “2023 yılında 650 bin ton olan tahmini fındık rekoltesinin 2024 yılında yüzde 14 artış ile 738 bin 931 ton olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir” dedi.

18.07.2024 - 17:15 | | Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, (DHA)
Ulusal Fındık Konseyi fındık rekoltesini açıkladı: Bu yıl yüzde 14 artış bekleniyor

Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Hamza Bölük, 2024 yılı fındık rekoltesine yönelik yazılı açıklamada bulundu. Bölük, yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Ulusal Fındık Konseyi’ne 2024 yılı tahmini fındık rekoltesinin açıklanması görevi verildiğini belirtti.

Ulusal Fındık Konseyi fındık rekoltesini açıkladı: Bu yıl yüzde 14 artış bekleniyor

Bakanlığın verdiği bu görevi yürütmelerini konsey adına olumlu bulduklarını aktaran Bölük, “Rekolte tahmin çalışmaları; Giresun Fındık Araştırma Enstitüsünün belirlediği metodoloji doğrultusunda, geçmişten bu yana belirlenmiş fındık bahçelerinde gerçekleştirilen çotanak sayımlarına dayalı hesaplamalar ve gözlemler sonucunda gerçekleştirilmiştir. Fındık Rekolte Tahmin Komisyonlarında yer alan kurum ve kuruluşlara ait tüm üyeler, tespit çalışmalarının sonuçlarını imzalamak suretiyle mutabakatla 2024 yılı fındık rekoltesini belirlemiş bulunmaktadır” diye konuştu.

Ulusal Fındık Konseyi fındık rekoltesini açıkladı: Bu yıl yüzde 14 artış bekleniyor

Bölük, 2024 rekoltesiyle ilgili de “Ülkemizin en önemli ihraç ürünü olan fındıkta Rekolte Tahmin Komisyonları tarafından ülke genelinde yürütülen çalışmalar sonucunda; 2023 yılında 650 bin ton olan tahmini fındık rekoltesinin 2024 yılında yüzde 14 artış ile 738 bin 931 ton olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Üreticilerimize, ülkemize, sektöre bol ve bereketli kazançlar getirmesini temenni ediyoruz” dedi.

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Ulusal Fındık Konseyi fındık rekoltesini açıkladı: Bu yıl yüzde 14 artış bekleniyor

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