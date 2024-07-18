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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hacıosmanoğlu'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu’nu tebrik etti.

18.07.2024 - 23:26 |
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hacıosmanoğlu'na tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurulu’nda TFF Başkanı olarak seçilen Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu’nu tebrik ediyor, kendisine ve yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum.

Türk futbolu ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun."

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