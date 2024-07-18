İzmir alev alev! Bergama, Foça ve Buca'da orman yangınları: Tedbir amaçlı bir site boşaltıldı
İzmir'de peş peşe orman yangınları çıktı. Şehrin üç ilçesinde çıkan yangınlara müdahale ediliyor. Bergama ilçesinde çıkan orman yangını 2'nci gününde devam ediyor. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Buca ilçesinde çıkan orman yangınında alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Foça ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle bir site tedbir amaçlı boşaltıldı. Adnan Menderes Havalimanı çevresinde devam eden yangın sebebiyle bazı uçuşlar geçici olarak iptal edildi.
• 18 Temmuz 2024 - 20:15 • Son Güncelleme:
• 18 Temmuz 2024 - 20:15 • Son Güncelleme: