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İzmir alev alev! Bergama, Foça ve Buca'da orman yangınları: Tedbir amaçlı bir site boşaltıldı

İzmir'de peş peşe orman yangınları çıktı. Şehrin üç ilçesinde çıkan yangınlara müdahale ediliyor. Bergama ilçesinde çıkan orman yangını 2'nci gününde devam ediyor. Yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Buca ilçesinde çıkan orman yangınında alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Foça ilçesinde çıkan orman yangını nedeniyle bir site tedbir amaçlı boşaltıldı. Adnan Menderes Havalimanı çevresinde devam eden yangın sebebiyle bazı uçuşlar geçici olarak iptal edildi.

• 18 Temmuz 2024 - 20:15 • Son Güncelleme:
• 18 Temmuz 2024 - 20:15 • Son Güncelleme:
1İzmir alev alev Bergama, Foça ve Bucada orman yangınları: Tedbir amaçlı bir site boşaltıldı

Yangın, dün saat 15.15 sıralarında Çobanlar Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alanda çıktı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

2YANGINA MÜDAHALE 16NCI SAATİNDE

YANGINA MÜDAHALE 16'NCI SAATİNDE

Yangına müdahale yaklaşık 16 saattir devam ederken 6 uçak, 5 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 ayrı yer ekibinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

3BERGAMA ORMAN İŞLETME MÜDÜRÜNDEN ACI HABER

BERGAMA ORMAN İŞLETME MÜDÜRÜ'NDEN ACI HABER

İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan orman yangını 2'nci gününde devam ederken, alevlere müdahale sırasında içinde bulunduğu kamyonetin devrilmesi sonucu yaralanan ulaştırma personeli Özgür Dilsiz ile Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, kaldırıldığı Bergama Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

4İzmir alev alev Bergama, Foça ve Bucada orman yangınları: Tedbir amaçlı bir site boşaltıldı

Burada tedaviye alınan yaralılardan Dönertaş, kurtarılamadı. Dönertaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderileceği öğrenildi.

5BUCADA ORMAN YANGINI

BUCA'DA ORMAN YANGINI

Zafer Mahallesi'ndeki ormanda bugün saat 13.15 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

6İzmir alev alev Bergama, Foça ve Bucada orman yangınları: Tedbir amaçlı bir site boşaltıldı

Alevlere ilk müdahale 10 dakika içinde yapıldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile alevlere müdahale sürüyor.

7FOÇADA ÇIKAN YANGIN SONRASI BİR SİTE BOŞALTILDI

FOÇA'DA ÇIKAN YANGIN SONRASI BİR SİTE BOŞALTILDI

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

8İzmir alev alev Bergama, Foça ve Bucada orman yangınları: Tedbir amaçlı bir site boşaltıldı

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

9İzmir alev alev Bergama, Foça ve Bucada orman yangınları: Tedbir amaçlı bir site boşaltıldı

Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığı kampüsünde de etkili oldu.

10İzmir alev alev Bergama, Foça ve Bucada orman yangınları: Tedbir amaçlı bir site boşaltıldı

Yangına Orman Genel Müdürlüğüne ait hava ve kara araçlarıyla müdahale edilirken, çalışmalara askeri personelin de destek sağladığı belirtildi.

11İzmir alev alev Bergama, Foça ve Bucada orman yangınları: Tedbir amaçlı bir site boşaltıldı

Yangın, askeri bölgenin arkasındaki Koca Mehmetler Mahallesi'nde makilik alana yayıldı.

12İzmir alev alev Bergama, Foça ve Bucada orman yangınları: Tedbir amaçlı bir site boşaltıldı

Bu bölgede yer alan Hayat Foça Sitesi, tedbir amaçlı boşaltıldı. Sitenin yöneticisi Can Koktekin, jandarmanın uyarısıyla siteyi boşalttıklarını, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla site çevresinde alevlerin kontrol altına alındığını belirtti.

13UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Buca ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde saat 13.15'te ormanlık alanda yangın başlamıştı. Adnan Menderes Havalimanı çevresinde bulunan yangının boyutunun artmasıyla, bazı uçuşların geçici olarak iptal edildiği öğrenildi.