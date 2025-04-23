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İstanbul Valiliği'nden yaralı vatandaşlar hakkında açıklama geldi! Yüksekten atlayanlar var

23.04.2025 - 15:54Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL, (DHA)-

İstanbul Valiliği'nden yaralı vatandaşlar hakkında açıklama geldi! Yüksekten atlayanlar var

İstanbul Valiliği'nden 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yapıldı. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, 'Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşlarımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır' denildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, bugün meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD merkezine giderek incelemelerde bulundu. Toplantı devam ederken İstanbul Valiliği sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Valilik, tüm birimlerin teyakkuz halinde olduğunu ve an itibariyle herhangi bir yıkım ihbarı almadıklarını belirtti.

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İstanbul Valiliğinden yaralı vatandaşlar hakkında açıklama geldi Yüksekten atlayanlar var

Açıklamada, "Silivri'de meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremde saat 15.30 itibariyle; enerji arzında ve altyapısında, Doğalgaz arzında, İçme suyu ve kanalizasyon altyapısında genel hayatı etkileyecek bir olumsuzluk yaşanmamıştır.

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Depremde herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Panik nedeniyle yüksekten atlamalar nedeniyle yaralanan 151 vatandaşlarımızın tedavileri, hastanelerde devam etmekte olup, hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda herhangi bir yıkım söz konusu değildir.

İstanbul Valiliğinden yaralı vatandaşlar hakkında açıklama geldi Yüksekten atlayanlar var

Fatih İlçemizde metruk bir bina yıkılmış olup, olayda ölen ya da yaralanan bulunmamaktadır. İlgili birimlerin saha çalışmaları devam etmektedir." denildi.

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