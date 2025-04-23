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İstanbul'daki depreme CNN Türk ekranlarında canlı yayında yakalandı

23.04.2025 - 13:59Güncellenme Tarihi:
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İstanbul'daki şiddetli depremin yaşandığı sırada Meltem Bozbeyoğlu, canlı yayındaydı. Bozbeyoğlu'nun yaşadığı panik dolu anlar dakika dakika ekranlara yansıdı.

İstanbul'da merkez üssü Silivri açıkları olan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından vatandaşlar sokaklara döküldü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğündeki sarsıntı İstanbul'un yanı sıra çevre illerden de hissedildi. Depremin ardından kent genelinde vatandaşlar sokağa döküldü. Vatandaşlar, parklarda ve açık alanlarda toplandı.

DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI

Meltem Bozbeyoğlu sarsıntının yaşandığı sırada canlı yayındaydı. Canlı yayında ekranın sallandığı görülürken, Bozbeyoğlu'nun önündeki masaya tutunduğu ve 'Deprem oluyor, çok şiddetli bir deprem oluyor. İstanbul'da hissedilen çok şiddetli bir deprem oluyor. Sakin olalım ' dediği duyuldu.

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