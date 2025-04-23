Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ekipler sahada inceleme yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katıldı.

Erdoğan, buradaki konuşmasına, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle çocukları misafir etmekten memnuniyet duyduğunu belirterek başladı. Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Külliyemize, milletin evine hepiniz hoş geldiniz." ifadelerini kullandı.

Dünyadın dört bir yanından Türkiye'ye gelen çocuklara, sevinçlerine ortak olmalarından dolayı tek tek teşekkür eden Erdoğan, "Bu salondaki evlatlarımızdan başlayarak ülkemizin ve yeryüzünün dört bir yanındaki tüm çocukların 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bu bayramı sizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm devlet büyüklerimizi, şehit ve gazilerimizi şükranla yad ediyorum." diye konuştu.

Kısa bir süre önce İstanbul'da ve Marmara Bölgesi'nde 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da yaşanlar başta olmak üzere depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti:

Kısa bir süre önce İstanbul’da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. AFAD ve Sağlık Bakanlığımız, devletimizin tüm birimleri teyakkuz halinde, arama tarama çalışmaları hassasiyetle devam ediyor. Süreci çok yakından takip ediyoruz.

'SIKINTILI BİR DURUM GÖRÜNMÜYOR'

Bakan arkadaşlarımızın yanı sıra AFAD Başkanımız ve İstanbul Valimizden en güncel bilgileri aldım. Elhamdülillah şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor.