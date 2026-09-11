İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ terör örgütüyle bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında, 'Garson' mahlaslı gizli tanıktan elde edilen SD kart içerisinde yer alan Emniyet Mahrem Analiz Raporu veri kayıtları incelendi. Yapılan çalışmalarda, örgütün mahrem yapılanması içerisinde bulunan kişilerle irtibatları olduğu değerlendirilen şüpheliler tespit edildi. Şüpheliler hakkında ayrıca Bank Asya hesap artışı veya hesap kaydı, ardışık aranma ve örgütün Emniyet mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüklerine ilişkin tespitler bulundu.

20 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 5’i aktif kamu görevlisi, 3’ü ihraç kamu görevlisi ve 12’si özel sektör çalışanı olmak üzere 20 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Ekipler tarafından İstanbul merkezli Bilecik, Muğla, Sivas, Tokat ve Kastamonu’nun da aralarında bulunduğu 6 ilde 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda yakalama kararı bulunan 20 şüphelinin tamamı gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyalin yanı sıra 1 ruhsatsız tabanca ile 41 fişek ele geçirildi.