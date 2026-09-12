Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemTüccar çiftçiye acımadı: Fiyatı kırdı, piyasa birbirine girdi! Manisa'nın eli ayağı bağlandı
HaberlerGündem Haberleri Tüccar çiftçiye acımadı: Fiyatı kırdı, piyasa birbirine girdi! Manisa'nın eli ayağı bağlandı

Tüccar çiftçiye acımadı: Fiyatı kırdı, piyasa birbirine girdi! Manisa'nın eli ayağı bağlandı

12.09.2026 - 11:54Güncellenme Tarihi:

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde üzüm üreticileri, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) kuru üzüm alım fiyatlarını açıklamasıyla rahat bir nefes aldı. Girdi maliyetlerinin artması ve sofralık üzümdeki düşük fiyatların kuru üzüm piyasasına da yansımasıyla tüccar alım fiyatları 50-60 liraya kadar gerilerken, zor günler geçiren üreticinin yüzü önce Tariş’in ardından da TMO’nun açıkladığı fiyatlarla güldü.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Tüccar çiftçiye acımadı: Fiyatı kırdı, piyasa birbirine girdi! Manisa'nın eli ayağı bağlandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde artan maliyetler ve tüccarın fiyat kırması nedeniyle zor günler geçiren üzüm üreticisi, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) kuru üzüm alım fiyatlarını açıklamasıyla rahat bir nefes aldı. Salı günü başlayacak alımlar öncesi gözler piyasada oluşacak yeni fiyatlara çevrildi.

2Tüccar çiftçiye acımadı: Fiyatı kırdı, piyasa birbirine girdi! Manisa'nın eli ayağı bağlandı

TMO tarafından açıklanan kuru üzüm alım fiyatlarında 10 numara üzümün kilogramı 100 lira, 9 numara üzümün 95 lira, 8 numara üzümün 90 lira, 7 numara üzümün ise 85 lira olarak belirlendi. Açıklanan bu fiyatların piyasadaki tüccar rakamlarının oldukça üzerinde olması üreticinin önünü görmesini sağladı.

3Tüccar çiftçiye acımadı: Fiyatı kırdı, piyasa birbirine girdi! Manisa'nın eli ayağı bağlandı

Piyasada kuru üzüm fiyatlarının 50-60 lira bandına düştüğü sırada TMO'nun imdatlarına yetiştiğini belirten üzüm üreticisi Mehmet Yücel, "Bu sene verimlerin yüksek olması bizi düşündürüyordu. Şu anda çarşıda üzüm 60 lira bandındaydı. Devletimiz bizi yalnız bırakmadı. Şu anda TMO 80-100 TL arasında üzüm alımı yapıyor. TMO’dan isteğimiz bütün ürünlerimizi alması ve bizi yarı yolda bırakmaması" dedi.

4Tüccar çiftçiye acımadı: Fiyatı kırdı, piyasa birbirine girdi! Manisa'nın eli ayağı bağlandı

Ürün bol olduğu için iç piyasanın durgunluğundan dert yanan bir diğer üretici Bekir Şahal ise, ihracatın düşük olması ve dünyadaki ekonomik krizlerin sektörü olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Şu anda tüccar 50-60 lira civarında kuru üzüm alıyor fakat TMO devreye girdiği için piyasanın yükselmesini bekliyoruz. Biz çiftçiler olarak çok mağduruz, TMO'nun bütün kuru üzümleri almasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan çiftçiler, halk arasında "çıkma üzüm" olarak bilinen ve suma fabrikalarının almaması nedeniyle çöpe dökülme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ıskarta üzümler konusunda da devletten acil destek beklediklerini dile getirdi.

5Tüccar çiftçiye acımadı: Fiyatı kırdı, piyasa birbirine girdi! Manisa'nın eli ayağı bağlandı

TMO’nun Alaşehir’deki üzüm alım hazırlıkları da tamamlanma aşamasına geldi. Çuvallı kuru üzüm alımlarının Baklacı Mahallesi’nde kiralanan özel bir tesiste, dökme üzüm alımlarının ise Tepeköy Mahallesi’ndeki TMO depolarında gerçekleştirileceği öğrenildi. Salı gününden itibaren başlayacak olan alımlar için üreticiler, randevu sistemine bugün saat 10.00 itibarıyla internet üzerinden erişim sağlayarak işlemlerine başladı. Açıklanan fiyatların piyasada referans oluşturmasını bekleyen Alaşehirli üreticinin gözü şimdi tüccarların vereceği yeni fiyatlarda.

6Tüccar çiftçiye acımadı: Fiyatı kırdı, piyasa birbirine girdi! Manisa'nın eli ayağı bağlandı

Sizin İçin Seçtiklerimiz

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Denizli'de gizli harita bulundu! Profesör açıkladı, köylüler inanamadı, toprağın altından çıktı

Samsun'da fiyatlara zam geldi! En düşüğü 2 bin 309 TL oldu

Samsun'da fiyatlara zam geldi! En düşüğü 2 bin 309 TL oldu

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Ancak gramla alınabiliyor: Kıymetini sadece kadınlar biliyor, 2 bin 500 ton üretimi var

Kimse bilmiyordu, şimdi tescillendi! Nevşehir’in sıra dışı lezzeti

Kimse bilmiyordu, şimdi tescillendi! Nevşehir’in sıra dışı lezzeti