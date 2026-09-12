Tüccar çiftçiye acımadı: Fiyatı kırdı, piyasa birbirine girdi! Manisa'nın eli ayağı bağlandı

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Ürün bol olduğu için iç piyasanın durgunluğundan dert yanan bir diğer üretici Bekir Şahal ise, ihracatın düşük olması ve dünyadaki ekonomik krizlerin sektörü olumsuz etkilediğini vurgulayarak, "Şu anda tüccar 50-60 lira civarında kuru üzüm alıyor fakat TMO devreye girdiği için piyasanın yükselmesini bekliyoruz. Biz çiftçiler olarak çok mağduruz, TMO'nun bütün kuru üzümleri almasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Öte yandan çiftçiler, halk arasında "çıkma üzüm" olarak bilinen ve suma fabrikalarının almaması nedeniyle çöpe dökülme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ıskarta üzümler konusunda da devletten acil destek beklediklerini dile getirdi.