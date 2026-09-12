Sekreter olarak başladı, usta oldu! Kaputu bile açtırmadan gidenler şimdi onu arıyor

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Mesleğe başladığı ilk dönemde ön yargılarla karşılaştığından bahseden Ocakçı, şöyle devam etti:"Bu mesleğe başladığımda bana hiç kimse fırsat vermedi. Buraya geldiğimde sekreter olarak başladım. Sonrasında patronum ustalığa merakımı görünce bana, 'Kır, dök, parçala ama istiyorsan bu işte zirveye oturmak senin elinde.' dedi. Yeri geldi ağladım, pes ettim, gerçekten çok zorluklarla karşılaştım. Beni gören müşterilerin, çoğu zaman kaputu bile açtırmadan gittikleri oldu ama Mustafa Bey ve ustalarımızın desteğiyle şu anda LPG ve mekanik olarak yapamayacağım hiçbir araç yok."