Kütahya Yaşayan Miras Şöleni tüm coşkusuyla başladı

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Kütahya Valisi Musa Işın ise konuşmasında Kütahya’yı “Yaşayan bir miras, gizli bir hazine, saklı bir cennet” olarak tanımlayarak şöyle devam etti:“Kütahya, her yönüyle anılmayı hak eden, ihtimam gösterilmesi gereken bir şehrimizdir. Bu vesileyle Kültür Bakanlığımızın 10'uncusunu ilimizde yapmış olması son derece önemli ve manidardır. Bu vesileyle Kültür Bakanlığımızı, Sayın Bakanımızı, Bakan Yardımcımızı, Genel Müdürümüzü ve bütün çalışanlarını tebrik ediyor, şükranlarımızı arz ediyoruz. Kütahya, kadim şehirlerden ve medeniyet merkezlerinden birisidir. Bu kadim topraklar, 1074 yılından beri Türk-İslam medeniyetinin hâkim olduğu ve aynı zamanda Türk-İslam kültürünün yaşandığı bir şehirdir. Anadolu Selçuklu Devleti'ne önemli bir merkez olmuş, beylerbeyliği merkezi olmuştur. Akabinde 160 yıl boyunca Germiyanoğulları'nın merkezi halinde varlığını sürdürmüştür. Ardından Osmanlı İmparatorluğu döneminde bir şehzadeler şehri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yıldırım Bayezid'den II. Selim'e kadar pek çoğu burada hem şehzade olarak valilik görevi yapmışlar hem de buradan imparatorluğun başına geçmişlerdir. Kütahya, her yönüyle ele alınması gereken; kültürüyle, yapılarıyla, sanat eserleriyle ve gastronomisiyle çok kıymetli bir yere sahip gizli bir hazinedir. Çinicilik artık sadece Kütahya'nın bir sembolü haline gelmiştir. 17. yüzyıldan itibaren İznik'ten devralınan bu miras, artık Kütahya'da sanatsal olarak neşvünema bulmaktadır. Bu manada çok şanslıyız ve çinicilik açısından tekel durumundayız. 3 gün boyunca dolu dolu bir program hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın öncülüğünde ve Valimizin destekleriyle inşallah bu 3 gün boyunca çok güzel sanatsal eserler, yaşayan mirasımız, kültürel değerlerimiz, gastronomimiz ve çini eserlerimiz milletimiz tarafından görülecek ve hep birlikte icra edilecektir.”