GAZETE VATAN ANA SAYFA
Geri Dön
Gündemİstanbul için son dakika uyarısı! Vali saat vererek duyurdu
HaberlerGündem Haberleri İstanbul için son dakika uyarısı! Vali saat vererek duyurdu
ABONE OL

İstanbul için son dakika uyarısı! Vali saat vererek duyurdu

İstanbul'da kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Vali Yerlikaya son durum hakkında bilgi verdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 12.00-15.00'te Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde kar yağışı olacağını duyurdu.

13.03.2022 - 13:36 |
İstanbul için son dakika uyarısı! Vali saat vererek duyurdu

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte gün içerisinde beklenen kar yağışıyla ilgili uyarıda bulundu.

Vali Yerlikaya, paylaşımında şu bilgileri verdi:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre 12.00-15.00 Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi kar yağışlı, 15.00-18.00 Anadolu Yakası'nın doğu kesimleri hafif kar yağışlı, 18.00-21.00 il geneli parçalı ve az bulutlu geçecek."

Yeni kar yağışı dalgası geliyor! Kar hayatı felç edecek! Kar için tarih verildi! Çarşamba günü...
İlgili Haber
Yeni kar yağışı dalgası geliyor! Kar hayatı felç edecek! Kar için tarih verildi! Çarşamba günü...
Unkapanı Köprüsü tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı
İlgili Haber
Unkapanı Köprüsü tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı

GÜNCEL HABERLER

İstanbul için son dakika uyarısı! Vali saat vererek duyurdu

İstanbul için son dakika uyarısı! Vali saat vererek duyurdu

Bakan Çavuşoğlu: Mariupol'da camideki vatandaşlarımızla teması sağlıyoruz

Bakan Çavuşoğlu: Mariupol'da camideki vatandaşlarımızla teması sağlıyoruz

İkinci el araba ve sıfır arabada yeni dönem! Böylesi ilk kez oldu!

İkinci el araba ve sıfır arabada yeni dönem! Böylesi ilk kez oldu!

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İstanbul için son dakika uyarısı! Vali saat vererek duyurdu

İstanbul için son dakika uyarısı! Vali saat vererek duyurdu

Sıradaki Haber
İkinci el araba ve sıfır arabada yeni dönem! Böylesi ilk kez oldu!

İkinci el araba ve sıfır arabada yeni dönem! Böylesi ilk kez oldu!

Sıradaki Haber
Memur, sözleşmeli personel, emekli, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Maaş kesintisi, ikramiye, ölüm yardımı ve...

Memur, sözleşmeli personel, emekli, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Maaş kesintisi, ikramiye, ölüm yardımı ve...

Sıradaki Haber
Kiev teyakkuza geçti! Füzelerle bekliyorlar

Kiev teyakkuza geçti! Füzelerle bekliyorlar

Sıradaki Haber