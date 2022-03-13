İstanbul için son dakika uyarısı! Vali saat vererek duyurdu
İstanbul'da kar yağışı yoğun bir şekilde devam ediyor. Vali Yerlikaya son durum hakkında bilgi verdi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 12.00-15.00'te Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde kar yağışı olacağını duyurdu.
13.03.2022 - 13:36 |
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, kentte gün içerisinde beklenen kar yağışıyla ilgili uyarıda bulundu.
Vali Yerlikaya, paylaşımında şu bilgileri verdi:
"Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre 12.00-15.00 Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi kar yağışlı, 15.00-18.00 Anadolu Yakası'nın doğu kesimleri hafif kar yağışlı, 18.00-21.00 il geneli parçalı ve az bulutlu geçecek."