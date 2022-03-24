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Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda dev operasyon! Ä°hbar üzerine harekete geçildi, çok sayÄ±da gözaltÄ± var

Ä°stanbul HavalimanÄ± GÃ¼mrÃ¼k, KaÃ§akÃ§Ä±lÄ±k ve Ä°stihbarat MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri Brezilya'dan yÃ¼klÃ¼ miktarda uyuÅŸturucu geleceÄŸi ihbarÄ± Ã¼zerine baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± operasyonda aralarÄ±nda yer hizmeti personelinin aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â

24.03.2022 - 14:30 | | DHA
Ä°stanbul HavalimanÄ±'nda dev operasyon! Ä°hbar üzerine harekete geçildi, çok sayÄ±da gözaltÄ± var

Edinilen bilgiye gÃ¶re, GÃ¼mrÃ¼k ekipleri Brezilya'nÄ±n Sao Paulo kentinden Ä°stanbul HavalimanÄ±'na yÃ¼klÃ¼ miktarda uyuÅŸturucu ihbarÄ± geldi. Harekete geÃ§en ekipler, gÃ¼venlik kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerinden kargonun geliÅŸini takip etti.

Operasyonu geniÅŸleten ekipler yÃ¼klÃ¼ miktarda uyuÅŸturucuyu maddeye el koyarken aralarÄ±nda kamera gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leriyle tespit edilen yer hizmeti gÃ¶revlilerinin de aralarÄ±nda bulunduÄŸu Ã§ok sayÄ±da kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

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