İstanbul merkezli 13 ilde dolandırıcılık operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Edinilen bilgiye göre İstanbul'da evlerden, iş yerlerinden ve araçlardan çek ve bono çalan şüphelilerin paravan firmalar vasıtasıyla ciro ettikleri ve icra tehdidiyle çeklerin tahsil edilmesi üzerine çok sayıda suç duyurusunda bulunuldu. Öte yandan sahte çek üreten ve paravan şirket kurup karşılıksız çekleri piyasaya süren şüpheliler hakkında da polise çok sayıda müracaat gelmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları detaylı çalışmalar sonucunda İstanbul merkezli 13 ilde, 59 şüpheliyi yakalamaya yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Söz konusu hırsızlık eylemlerini gerçekleştiren şüpheliler, aracılık eden komisyoncular, sahte çek üreten matbaacılar ve paravan şirket çeklerini piyasaya dağıtan kişiler teknik ve fiziki takip yapılarak yakalandı.

Operasyonda şüphelilerin yapılan üst ve araç aramalarında toplamda 5 milyon lira bedelli 143 çek, 320 bin bedelli sahte euro banknotu, 50 bin bedelli sahte dolar banknotları, 2 sahte kimlik, 1 sahte ehliyet ele geçirildi. "Örgütlü Olarak Nitelikli Dolandırıcılık", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Parada Sahtecilik" ve "Hırsızlık suçları" kapsamında çok sayıda gözaltı olduğu öğrenildi.