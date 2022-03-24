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DEAŞ'a şafak operasyonu!

Mersin polisi, terör örgütü DEAŞ'a yönelik 14 adrese şafak operasyonu düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

24.03.2022 - 08:47 |
DEAŞ'a şafak operasyonu!

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensupların eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten ve finansal destek sağlayan şahıslar tespit edildi. Bu sabah şafak vakti operasyon için düğmeye basan ekipler, 14 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Özel harekat polislerin de destek verdiği operasyonda, belirlenen şahıslar gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyette götürülürken, adreslerde de arama yapıldı.

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