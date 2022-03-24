Kar yağışı kuvvetli vuracak! Meteoroloji son dakika duyurdu ve tarih belli oldu! Tamamen değişiyor, günlerce sürecek...

Kar yağışları ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika açıklaması yapıldı. Bugün ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bursa, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin’in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

SARI VE TURUNCU KODLU UYARI YAPILAN İLLER

Bugün ve yarın Bingöl ve Tunceli için sarı kodlu uyarı yapılırken; Ağrı, Bitlis, Hakkari, Muş ve Van için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.

HAVA SICAKLIĞI

Trakya'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, öğle saatlerinden sonra Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR



ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KAR DEVAM EDİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Bugün öğlene kadar İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz’deki hafif yağışların dışında parçalı bulutlu bir Türkiye olacak. Batıda sıcaklık 2-3 derece artacak, Anadolu’da değişmeyecek. İç bölgelerde karla karışık yağmur ve hafif kar görülecek. Bugün İstanbul 12, İzmir 16, Antalya 18, Ankara 7 derece” şeklinde açıklama yaptı.

BUGÜN HAVA NASIL?



MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, Sakarya, Bursa ve Bilecik çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE



Parçalı ve çok bulutlu, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

DENİZLİ 0°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 5°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Antalya ve Mersin'in iç kesimleri, Adana'nın doğusu, Osmaniye, K. Maraş ve Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu yerel sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel sağanak yağışlı

HATAY °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel yağmurlu

İÇ ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin aralıklı olmak üzere hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve hafif kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

KAYSERİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ



Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Çok bulutlu, Kıyı kesimleri ile Çorum ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

RİZE °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, iç kesimleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu, hafif yağmurlu

TOKAT °C, 5°C

Çok bulutlu

TRABZON °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU



Çok bulutlu, doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 0°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, doğusunun yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

SİİRT °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve gece saatlerinde kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

EĞİTİME KAR ENGELİ

Bitlis ve Tatvan

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, YİBO'lar hariç merkez ve Tatvan köyleri de dahil olmak üzere eğitime Perşembe günü ara verildiği bildirildi. Açıklamada, "Perşembe günü Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle köyleri de kapsayacak şekilde resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca Halk Eğitim Merkezleri, özel öğretim kursları, bağlı çeşitli kurslar özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.

Muş

Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları kapsamında 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 24 Mart 2022 Perşembe günü il genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verildiği belirtildi.

Açıklamanın devamında ise şu ifadelere yer verildi: Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 24 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.”

Bayburt

Baharı bekleyen Bayburtlular güne kar yağışıyla uyandı. Kar cadde ve sokakları tamamen yeniden beyaz örtüyle kapladı. Kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “İlimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek olumsuzlukları engellemek adına 24 mart 2022 perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm kademeler ile Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri’nde eğitim öğretim faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir. Belirtilen tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile kamu personeli de bu kapsamda idari izinli sayılacaktır.” denildi.

Erzurum

Erzurum Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle 24.03.2022 Perşembe günü Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerimizde kamu ve özel okulların tamamında eğitime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Engelli ve hamile personel idari izinli sayılacaktır.” denildi.

Kars

Kentte gece başlayan kar yağışı, özellikle Sarıkamış ve Digor ilçelerinde etkili oldu. Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, Sarıkamış ve Digor ilçe genelindeki tüm okullarda, Kars merkez ve diğer ilçelerde ise, köy okullarının tamamı ile taşımalı eğitim sağlanan öğrencileri için (Özel eğitim öğrencileri dahil); eğitim - öğretime 24 Mat 2022 Perşembe günü 1 gün süre ile ara verilmiştir. Ayrıca; malul, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacaklardır" denildi.

Gümüşhane

Valilik’ten yapılan duyuruda yoğun kar yağışı, kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım gibi olumsuz etkilerinin olabileceği değerlendirildiğinden Torul ve Kürtün ilçelerinde 24 Mart Perşembe günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin eğitimine ara verildiği kaydedildi. Açıklamada il merkezi, Kelkit, Şiran ve Köse ilçelerinde ise taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği ifade edildi.

Kararda ayrıca Torul ve Kürtün ilçelerinde engelli ve hamile kamu personelinin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

MGM HARİTAYI PAYLAŞTI! 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmin haritasını paylaştı. Kar yağışları pazartesi gününe kadar etkisini sürdürecek. Pazartesi günü ise yurdun neredeyse tamamında güneşli bir hava etkili olacak; kar ve yağmur beklenmiyor. Sıcaklıklar artacak. Yalnızca Kırklareli ve Edirne'de pazartesi günü havanın hafif yağmurlu olması bekleniyor. İşte gün gün hava durumu...