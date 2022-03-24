°
Şehir seçiniz
    BİST2.183-0.26EURO16.390.28USD14.840.11ALTIN928.170.03
    CANLI BORSA
    GAZETE VATAN ANA SAYFA
    Geri Dön
    YaşamBaharı beklerken kış geri geldi: 43 ilin geçiş güzergahında kar sürprizi
    HaberlerYaşam Haberleri Baharı beklerken kış geri geldi: 43 ilin geçiş güzergahında kar sürprizi
    ABONE OL

    Baharı beklerken kış geri geldi: 43 ilin geçiş güzergahında kar sürprizi

    Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu.

    24.03.2022 - 01:20 | | İHA
    Baharı beklerken kış geri geldi: 43 ilin geçiş güzergahında kar sürprizi

    Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı Kırıkkale'de, mart ayında kar sürprizi yaşandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından gece saatlerinde kar aralıklarla etkili oldu. "Kilit kavşak" mevkiinde aniden başlayan kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. Üniversite şehri Yahşihan ilçesinde ise öğrenciler kar altında hatıra fotoğrafı çekindi. Bir süre yağan kar, kent merkezinde etkisini kaybetse de kentin bazı bölgelerinde aralıklarla devam etti.

    GÜNCEL HABERLER

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Brüksel'de

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Brüksel'de

    Dışişleri: Afganistan'da kızların eğitimine izin verilmesi çağrısında bulunuyoruz

    Dışişleri: Afganistan'da kızların eğitimine izin verilmesi çağrısında bulunuyoruz

    ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright hayatını kaybetti

    ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright hayatını kaybetti

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Brüksel'de

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için Brüksel'de

    Sıradaki Haber
    ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright hayatını kaybetti

    ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright hayatını kaybetti

    Sıradaki Haber
    Bakanlıktan İBB’nin ulaşımdaki zam talebinin rededilmesine ilişkin açıklama

    Bakanlıktan İBB’nin ulaşımdaki zam talebinin rededilmesine ilişkin açıklama

    Sıradaki Haber
    Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi 2022 açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, işçi alımı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

    Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura tarihi 2022 açıklandı mı? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi ne zaman, işçi alımı sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

    Sıradaki Haber