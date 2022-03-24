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GündemGezdirdiği köpeğine tekme attı! Kadın o kişiye 'İnsan ol, bu kadar insafsızlık olur mu?' diyerek tepki gösterdi
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Gezdirdiği köpeğine tekme attı! Kadın o kişiye 'İnsan ol, bu kadar insafsızlık olur mu?' diyerek tepki gösterdi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kadın, gezdirdiği köpeğine tekme atan kişiye tepki gösterdi. Köpeğin sahibinin üzerine yürüyen kadın, "Hayvanın dili yok, seni şikayet edeceğim. İnsan ol, bu kadar insafsızlık olur mu ? Bana vur bana" dedi.

24.03.2022 - 13:35 | | Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Gezdirdiği köpeğine tekme attı! Kadın o kişiye 'İnsan ol, bu kadar insafsızlık olur mu?' diyerek tepki gösterdi

Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesi'nde Rottweiler cinsi köpeğini gezdiren kişi, önce köpeğe tasmasının ipi ile vurdu, ardından da tekme attı.

Köpeğe tekme atan kişiyi gören bir kadın, evinden dışarı çıkarak tepki gösterdi. Kadın, köpeği gezdiren kişinin üzerine doğru yürüyerek, "Hayvanın dili yok, seni şikayet edeceğim. İnsan ol, bu kadar insafsızlık olur mu ? Bana vur bana" dedi.

Köpeğin sahibinin küfrederek kadının yanından gitmesini istedi. Kadın, "Gözüm ile gördüm dövdüğünü, hayvan 'dur' diyemiyor sana" diyerek tepki gösterdi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından polis, olayla ilgili inceleme başlattı. 

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