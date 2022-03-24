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    YaşamEt çalmaya teşebbüs eden balerin Evlin Avidor'a 10 ay hapis cezası
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    Et çalmaya teşebbüs eden balerin Evlin Avidor'a 10 ay hapis cezası

    İstanbul Sarıyer'de yaklaşık 4,5 yıl önce bir süpermarketten 151 liralık et çalmaya teşebbüs ettiği iddiasıyla 5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan balerin Evlin Avidor hakkında karar çıktı. Mahkeme, sanık Avidor'u "Hırsızlığa teşebbüs" suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırarak hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

    24.03.2022 - 13:15 | | Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)
    Et çalmaya teşebbüs eden balerin Evlin Avidor'a 10 ay hapis cezası

    İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmaya, sanık Evlin Avidor gelmezken, avukatları Müge Kaya ve Hıdır Tanrıverdi katıldı. 

    Mütalaaya karşı son savunmayı yapan Avidor'un avukatları, "Sanık sadece bir poşeti unutmuş, diğer ürünlerin parasını ödemiştir. Uyarıldığında da ödemeye çalışmış ancak başaramamıştır. Çünkü şikayetçi taraf istememiştir. Ödediği ürünleri ve ödemeyi unuttuğu ürünleri orada bırakmıştır. O yüzden mütalaaya katılmıyoruz. Sanığın suç kastı yoktur. O dönemde dalgındır, çünkü özel hayatında sıkıntılar mevcuttur. Boşanma davası vardır, unutması anormal değildir. Sanığın kastı olmadığından ve suç unsurları oluşmadığından beraatine karar verilmesini talep ediyoruz" dediler.  

    Mahkeme, sanığın  "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlığa teşebbüs" suçunu işlediğinin sabit olduğunu belirterek önce 5 yıl hapis cezası verdi. Eylemin teşebbüs aşamasında kalmasını ve zararın asgari ücretin yüzde 10'unun altında kalmasını ve sanığın dolaylı olarak suçu kabul etmesini de dikkate alan mahkeme, cezayı 10 ay hapse indirdi. Sanığın geçmişteki hali ve daha önce kasıtlı bir suçtan dolayı mahkum olmamasını göz önüne alan mahkeme, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına karar veren mahkeme, bu süre içinde suç işlemezse davanın düşürülmesini de karara bağladı.

    OLAYIN GEÇMİŞİ

    Olay, 1 Kasım 2017'de İstinye Mahallesi'ndeki bir market zincirinde meydana gelmişti. Evlin Avidor'un daha önceden mağazalarından et hırsızlığı yaptığını güvenlik kamerasından tespit eden market görevlileri, olay günü gelen Avidor'u takibe almıştı. Avidor'un jet ödeme adı verilen kasiyer bulunmayan ödeme noktasından çıkış yaptığı sırada durdurulduğu ve aldığı 25 parça ürünün ödemesini yaptığı, ancak üç paket etin parasını ödemediği tespit edilmişti. Evlin Avidor, 15 senedir aynı marketten alışveriş yaptığını unutkanlık sonucu böyle bir durum yaşandığını söylemişti. Gözaltına alınan Evlin Avidor, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakılmıştı. Avidor tutuksuz yargılandığı duruşmada da, boşanma davasından dolayı dalgın olduğunu belirterek "Etlerin suyu akmasın diye ayrı bir poşete koymuştum. Jet kasada ürünleri geçirdim. Ne kadar tuttuğunu fark etmedim. Kredi kartıyla ödeme yaptım, ancak üç ürünün tek poşetteki etleri okutmamışım. Bunun farkında bile değilim. Bir görevli geldi uyardı, hemen ödeyeyim dedim, ancak yine de işlem yapıldı. Bu olay nedeniyle işimden oldum.  Bale öğretmenliği yapıyorum, kasıtlı şekilde bu işi yapmadım. Böyle bir dava nedeniyle mahkemeye gelmekten utanıyorum. Onur kırıcı bir durumdur" demişti. Duruşma savcısı mütalaasında, toplam değeri 151.98 TL olan üç parça paket et ürününün parasını ödemediği tespit edilen sanığın  "Bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlığa teşebbüs" suçundan  2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapsini talep etmişti.

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