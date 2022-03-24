Gürültü cinayeti! Kendisini uyaran komşusunu öldürdü
Antalya'nın Aksu ilçesinde belediye işçisi Mehmet Pay (35), gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran Ramazan Kahraman'ı (36) pompalı tüfekle öldürdü.
24.03.2022 - 12:32 | | Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Aksu ilçesi, Murtana Mahallesi'nde meydana geldi. Aksu Belediyesi'nde çalışan işçi Mehmet Pay, iddiaya göre gürültü yapınca komşusu Ramazan Kahraman tarafından uyarıldı. Uyarıya sinirlenen Mehmet Pay, pompalı tüfekle Ramazan Kahraman'a 2 el ateş etti.
Ramazan Kahraman
Kahraman, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Kahraman'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Gözaltına alınan Mehmet Pay ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.
Mehmet Pay