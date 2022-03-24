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    YaşamGürültü cinayeti! Kendisini uyaran komşusunu öldürdü
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    Gürültü cinayeti! Kendisini uyaran komşusunu öldürdü

    Antalya'nın Aksu ilçesinde belediye işçisi Mehmet Pay (35), gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran Ramazan Kahraman'ı (36) pompalı tüfekle öldürdü.

    24.03.2022 - 12:32 | | Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
    Gürültü cinayeti! Kendisini uyaran komşusunu öldürdü

    Olay, dün saat 22.00 sıralarında Aksu ilçesi, Murtana Mahallesi'nde meydana geldi. Aksu Belediyesi'nde çalışan işçi Mehmet Pay, iddiaya göre gürültü yapınca komşusu Ramazan Kahraman tarafından uyarıldı. Uyarıya sinirlenen Mehmet Pay, pompalı tüfekle Ramazan Kahraman'a 2 el ateş etti.

    Ramazan Kahraman

    Kahraman, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Kahraman'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Gözaltına alınan Mehmet Pay ise ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Mehmet Pay

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