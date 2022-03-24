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    YaşamHafif ticari araç taklalar atarak 3 araca çarptı: 5 yaralı
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    Hafif ticari araç taklalar atarak 3 araca çarptı: 5 yaralı

    Maltepe'de bir cip önünde ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan hafif ticari araç karşı şeritten gelen üç araca çarparak durabildi. Kaza da 5 kişi yaralandı.

    24.03.2022 - 11:03 | | DHA
    Hafif ticari araç taklalar atarak 3 araca çarptı: 5 yaralı

    Kaza, Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük-Samandıra yolunda saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Maltepe istikametine ilerleyen Emre Varol Güneş yönetimdeki 34 BZJ 232 plakalı cip aynı istikamette ilerleyen Erol Şişman 46 NA 988 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç takla atarak karşı şeritten gelen 3 araca çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlık ekipleri kaza yaralanan Emre Varol Güneş, Erol Şişman, Zeynep Yazar, Musa Palaz, Meliha Palaz toplam 5 kişiye ambulanslardaki ilk müdahalenin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle iki şeritte yoğun trafik oluştu. Trafik polisleri kaza yerinde inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesin ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

    Hafif ticari araç taklalar atarak 3 araca çarptı: 5 yaralı

    Kaza karışan bir kadın 'Takla atan araç karşı şeritten buraya geldi. İki kişi gördüm yaralı. Diğer tarafta kaza oluyor. Bir araç takla atarak bu şeritte geliyor. Evet benim aracım da kazaya karıştı. Sadece kızım kaşından yaralandı. Herhangi gibi bir şey yok' dedi. Kazaya karışan başka bir kişi 'Beyaz araba hafif ticari araca vurdu. O araç da karşı şeride geçti. Kazada 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle trafik oluştu." dedi.

     

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