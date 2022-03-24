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    YaşamBirlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü! Ekipler eve geldiğinde...
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    Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü! Ekipler eve geldiğinde...

    Ordu’da Sinan Ş., doğum gününü kutlamak için kız arkadaşı Eda Evli ile yaşadığı evde buluştu. Alkol alan çiftin arasında sabaha karşı tartışma çıktı. Kadın, KADES butonuna basarak yardım istedi. Ekipler, olay yerine geldiklerinde, genç kadını yerde yatar vaziyette buldu. Ağır yaralı olan kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    24.03.2022 - 11:39 | | İHA-DHA
    Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü! Ekipler eve geldiğinde...

    Olay, sabah saatlerinde, Bahçelievler Mahallesi Soya Sitesi'nde meydana geldi. Dışarıda dün akşam doğum gününü kutlayan Sinan Ş., iddiaya göre, sevgilisi Eda Evli ile alkol aldı. Daha sonra eve gelen ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle çantasını arabada unutan Eda Evli, Sinan Ş.'nin daha önce tedbir amaçlı cep telefonuna indirdiği KADES ile polise haber verdi.

    Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü Ekipler eve geldiğinde...


    İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zile basan ekipler, kapı açılmayınca balkondan tırmanıp, giriş kattaki daireye ulaştı. Eda Evli'nin hareketsiz yattığını gören ekipler, kapıyı açıp sağlık görevlilerini içeri aldı. Darbedildiği anlaşılan Evli, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eda Evli, tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti. 

    Birlikte yaşadığı kız arkadaşını boğarak öldürdü Ekipler eve geldiğinde...


    Evde ve Sinan Ş.'nin aracında inceleme yapan polis ekipleri, ilk bulgulara göre, Eda Evli'nin iple boğularak, öldürüldüğünü değerlendirdi. Cinayet şüphelisi Sinan Ş. de aynı evin odasında yakalanıp, gözaltına alındı.



    UZAKLAŞTIRMAYI GEÇEN YIL KALDIRTMIŞ

    Öte yandan Sinan Ş. ile Eda Evli arasında zaman zaman şiddet olaylarının yaşandığı, bu nedenle Sinan Ş. hakkında verilen uzaklaştırma kararının ise Evli'nin talebiyle geçen yıl kaldırıldığı öğrenildi.




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