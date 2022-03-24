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    Sokak röportajı sonrası tutuklandı

    İzmir'in Menemen ilçesinde, sokak röportajında halkı kin ve düşmanlığa tahrik edip, aşağıladığı, halk arasında korku ve paniğe neden olma amacıyla tehditlerde bulunduğu suçlamalarıyla gözaltına alınan V.Y., tutuklandı.

    24.03.2022 - 13:12 |
    Sokak röportajı sonrası tutuklandı

    Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Mart'ta, Menemen'de sosyal medyadan yayın yapan kanala verdiği sokak röportajında; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret edip, kullandığı ifadelerle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama', 'halk arasında korku ve panik yaratma amacıyla tehdit' suçlarını işlediği belirlenen kişi hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında şüphelinin, V.Y. olduğu belirlendi. Savcılığın talimatı üzerine polis, V.Y.'yi dün gözaltına aldı. 2011 yılında 'terör örgütü propagandası yapmak', 2013'te 'pankart asmak', 2008 yılında ise 'propaganda yapıp, ulaşım araçlarına saldırma', 'kasten yaralama', 'mala zarar verme'den suç kaydı bulunan V.Y., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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