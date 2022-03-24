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    Yaşam"Annemi öldürdüm" ihbarı polisi alarma geçirdi! 'Şaka yaptım' dedi
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    "Annemi öldürdüm" ihbarı polisi alarma geçirdi! 'Şaka yaptım' dedi

    Samsun'un Bafra ilçesinde 'cinayet' ihbarında bulunarak polisi alarma geçiren 15 yaşındaki zihinsel engelli çocuk gelen polislere "Şaka yaptım" dedi.

    24.03.2022 - 13:27 |
    "Annemi öldürdüm" ihbarı polisi alarma geçirdi! 'Şaka yaptım' dedi

    Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Çatalkaldırım mevki'inde bir apartmanın 5. katında oturan 15 yaşındaki çocuk, polisi arayarak, "Annemi bıçakla öldürdüm" diyerek ihbarda bulundu.

    Annemi öldürdüm ihbarı polisi alarma geçirdi Şaka yaptım dedi

    Kısa sürede olay yerine giden İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekipler, ihbar yapılan daireye geldi. Kapıyı açan çocuğun annesi, oğlunun engelli olduğunu, bu nedenle yanlış ihbarda bulunduğunu söyledi. Zihinsel engelli olduğu anlaşılan çocuk ise polislere "Şaka yaptım" ifadesini kullandı.

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