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Gündemİstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Üsküdar'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Üsküdar'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak

05.08.2026 - 18:23Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İSTANBUL (İHA)

İstanbul Emniyet Müdürlüğü duyurdu: Üsküdar'da 3 gün boyunca bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından 5-6-7 Ağustos tarihlerinde Üsküdar'da gerçekleştirilecek bir etkinlik kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 5-6-7 Ağustos'ta saat 23.00'ten program bitimine kadar Çengelköy Caddesi Kerime Hatun Camii Sokak kesişimi ile Kuleli Caddesi Yamaçlı Sokak kesişimi arasında kalan tüm yollar ile Çengelköy Hamam Arkası Sokak ve Fıçı Sokak araç trafiğine kapatılacağı duyuruldu.

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Sürücüler için belirlenen alternatif güzergahlar ise şöyle:
"Kuleli Caddesi istikameti için: Kerime Hatun Camii Sokak, Kemalettin Tuğcu Sokak, Hür, Meşrutiyet Sokak, Havacı Sokak, Albay Üçer Sokak ve Yamaçlı Sokak.

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Beylerbeyi Caddesi istikameti için: Yamaçlı Sokak, Albay Üçer Sokak, Havacı Sokak, Meşrutiyet Sokak, Şekip Ayhan Özışık Sokak, Mor Salkım Sokak, Yalnız Selvi Caddesi, Kaldırım Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi, Prof. Dr. Beynun Akyavaş Caddesi ve Güzeltepe Caddesi."

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