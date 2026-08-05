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Zile'de çiftçi uşûr olarak 20 ton karpuz dağıttı

05.08.2026 - 19:06Güncellenme Tarihi:

Kaynak: TOKAT (İHA)

Tokat'ın Zile ilçesinde bir çiftçi, her yıl geleneksel hale getirdiği uşûr (onda bir) karpuz dağıtımını bu yıl da gerçekleştirdi.

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Tokat'ta 150 dönüm arazide karpuz üreten Mehmet Kutsal, uşûr olarak bir tır dolusu karpuzu Zile ilçe meydanında halka dağıttı.

2Zile'de çiftçi uşûr olarak 20 ton karpuz dağıttı

Karpuz dağıtıldığını gören vatandaşlar tırın etrafını çevrelerken, 20 ton karpuz 45 dakikada tükendi.

3Zile'de çiftçi uşûr olarak 20 ton karpuz dağıttı

Karpuz üreticisi Mehmet Kutsal, "Her yıl geleneksel olarak yapmış olduğumuz karpuz dağıtımını bu yıl da gerçekleştirdik.

4Zile'de çiftçi uşûr olarak 20 ton karpuz dağıttı

Garibanlar da yesin diye 20 ton karpuzu ilçe merkezinde dağıttık" dedi.

5Zile'de çiftçi uşûr olarak 20 ton karpuz dağıttı

Hayır sahiplerine teşekkür eden Musa Yıldız ise, "Mehmet kardeşim geçen sene olduğu gibi bu yıl da karpuz dağıttı. Bizler de bundan faydalandık. Allah razı olsun" diye konuştu.