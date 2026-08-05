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Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirdiler! Video çekip özür dilettiler

05.08.2026 - 16:27Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Onur KAYA/TEKİRDAĞ, (DHA)-

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde arkadaşının eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettikleri Ö.A.’yı, kadın kıyafeti giydirip ormana götürerek özür diletip, o anları cep telefonuyla kayda aldığı öne sürülen 6 kişi, jandarma tarafından gözaltına alındı.

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1Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirdiler! Video çekip özür dilettiler

Kapaklı'da Ö.A.'nın yakın bir arkadaşının eşi ile ilişki yaşadığını öne süren grup, ona zorla kadın kıyafeti giydirerek ormana götürdüler.

2Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirdiler! Video çekip özür dilettiler

Grup burada Ö.A.’ya, özür dileterek, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Ö.A.'nın görüntülerinin sanal medyada paylaşılması üzerine Kapaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

3Ormana götürüp kadın kıyafeti giydirdiler! Video çekip özür dilettiler

Olaya karıştıkları belirlenen; Ö.C., B.E., İ.K, E.Ö., D.Y. ve E.S. yakalanarak gözaltına alındı. 6 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.