Kar ve yağış bereket getirdi! Ağrı'da buğday hasadı başladı

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Programda konuşan Vali Bozkurt, Ağrı'nın tarım potansiyeline dikkat çekerek, geçen yıl il genelinde 1 milyon 10 bin 466 dekarlık alanda 224 bin 458 ton buğday, 657 bin 830 dekarlık alanda ise 112 bin 567 ton arpa üretimi gerçekleştirildiğini söyledi. Bozkurt, 2026 üretim sezonunda ise hem üretim kapasitesinin hem de dekar başına verimin artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.Bu yıl ürün verimi ve kalitesinin geçen yıla göre daha yüksek olduğuna ilişkin olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Bozkurt, kış aylarında etkili olan kar ve yağışların üretime önemli katkı sağladığını dile getirdi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yürütülen teknik destek çalışmaları, üreticilere verilen eğitimler, sertifikalı tohum dağıtımları ve sulama yatırımlarının da verim artışında önemli rol oynadığını kaydetti.