İstanbul bomboş kaldı! Megakentte kalanlar sahillere ve parklara akın etti
27.05.2026 - 16:16Güncellenme Tarihi:
9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenlerin şehirden ayrılmasıyla birlikte İstanbul adeta bomboş kaldı. Kalabalıktan ve trafikten arınan megakentin tadını çıkarmak isteyen İstanbullular ise sabahın erken saatlerinden itibaren sahil ve parklara akın etti.
9 günlük Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek isteyen İstanbullular, memleketlerine ya da tatil beldelerine gitti. Şehir dışına çıkmayarak İstanbul’da kalmayı tercih eden vatandaşlar ise bu durumu fırsata çevirdi.
PARKLAR VE BAHÇELERE AKIN ETTİLER
Trafikten ve kalabalıktan büyük çoğunlukta arınan şehrin keyfini çıkarmak isteyenler, sabahın erken saatlerinden itibaren park, bahçe ve sahil şeritlerine yöneldi.
Emirgan Korusu ve sahili vatandaşların uğrak noktası oldu. Kimileri deniz kenarında yürüyüş yapıp balık tutmayı tercih ederken, kimileri ise ağaç gölgelerinde aileleriyle birlikte piknik yaparak doğanın ve sakinliğin tadını çıkardı.