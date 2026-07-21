Aydın'da tütün kırımı başladı: Yeni sezonun ilk hasadı yüz güldürdü

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Öte yandan 2026 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre Aydın genelinde bin 470 üretici, 16 bin 978 dekarlık alanda tütün üretimi gerçekleştiriyor. İlde tütün üretiminin merkezi konumundaki Karacasu'da 658 üretici, 11 bin 268 dekarlık alanda üretim yaparken, bu rakam il genelindeki tütün ekim alanlarının yaklaşık yüzde 66'sını oluşturuyor. Karacasu'yu ise 5 bin 329 dekarlık üretim alanıyla Bozdoğan ilçesi takip ediyor.