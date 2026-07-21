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Aydın'da tütün kırımı başladı: Yeni sezonun ilk hasadı yüz güldürdü

21.07.2026 - 10:41Güncellenme Tarihi:

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri Karacasu'da tütün üreticileriyle birlikte tarlaya inerek yeni sezonun kırım heyecanına ortak oldu.

1Aydın'da tütün kırımı başladı: Yeni sezonun ilk hasadı yüz güldürdü

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Karacasu İlçe Tarım ve Orman Müdürü Rahmi Şendalgıç ile birlikte sabahın erken saatlerinde Karacasu'da tütün tarlalarını ziyaret etti. Tütün üreticileriyle bir araya gelen yetkililer olgunlaşan yaprakların kırımına katılarak üreticilerle birlikte hasat yaptı.

2Aydın'da tütün kırımı başladı: Yeni sezonun ilk hasadı yüz güldürdü

Ziyaret sırasında üreticilerle sohbet eden yetkililer, tütün rekoltesi, alım fiyatları, tarımsal desteklemeler ve kalite standartları hakkında değerlendirmelerde bulundular. Üreticilerin talep ve önerilerini de dinleyen yetkililer, yeni üretim sezonunun bereketli ve bol kazançlı olması dileğinde bulundu.

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3Aydın'da tütün kırımı başladı: Yeni sezonun ilk hasadı yüz güldürdü

Öte yandan 2026 Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) verilerine göre Aydın genelinde bin 470 üretici, 16 bin 978 dekarlık alanda tütün üretimi gerçekleştiriyor. İlde tütün üretiminin merkezi konumundaki Karacasu'da 658 üretici, 11 bin 268 dekarlık alanda üretim yaparken, bu rakam il genelindeki tütün ekim alanlarının yaklaşık yüzde 66'sını oluşturuyor. Karacasu'yu ise 5 bin 329 dekarlık üretim alanıyla Bozdoğan ilçesi takip ediyor.

4Aydın'da tütün kırımı başladı: Yeni sezonun ilk hasadı yüz güldürdü

Tütün üretiminin büyük emek ve sabır gerektiren bir süreç olduğuna dikkat çekilen ziyarette, üreticilerin alın teriyle yetiştirdiği ürünlerin il ekonomisine önemli katkı sağladığı vurgulandı.

5Aydın'da tütün kırımı başladı: Yeni sezonun ilk hasadı yüz güldürdü