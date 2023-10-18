İsrail'in hastane katliamı Türkiye'yi ayağa kaldırdı!

İsrail'in Gazze'de hastaneyi hedef alması ve aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu 500'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından tepkiler yurt genelinde birçok ile yayıldı.

İSTANBUL VALİLİĞİ: 1 KİŞİ ÖLDÜ 5 KİŞİ GÖZALTINDA

İstanbul Valiliği, dün akşam Israil'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde yapılan protesto eylemi ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "17.10.2023 Salı günü, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde, İsrail'in Gazzeli sivillere yönelik bombardımanlarını protesto etmek için toplanan vatandaşlarımızdan bir grup, konsolosluk binasına girmek için harekete geçmiş, emniyet güçlerimize, çevredeki binalara, konsolosluğa taşlı, sopalı, meşaleli ve havai fişekli saldırıda bulunmuştur.

Emniyet kuvvetlerimiz de telafisi mümkün olmayacak olayların önüne geçebilmek için gruba müdahale ederek konsolosluk binasına girişleri engellemiştir. Ayrıca polis bariyerini aşarak Emniyet güçlerimize saldırdığı tespit edilen 5 kişi gözaltına alınmıştır. Protesto gösterisi sırasında olay yerinde bulunan 1958 doğumlu Eshabil Tüfekçi isimli vatandaşımız geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırılmış. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmiştir.

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Olaylarda ayrıca 43'ü polis toplam 63 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu müdahaleye, içimizin kanadığı şu zaman diliminde mecbur kalmak, bizleri de yürekten yaralamıştır. İsrail'in sivillere yönelik uyguladığı - terör saldırılarını andıran- bombardımanlarına tepki göstermek isteyen vatandaşlarımızdan, tepki gösterirken telafisi mümkün olmayacak hareketlerden kaçınmasını önemle rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi. (DHA)

Malatya'da da bazı sivil toplum kuruluşu üyeleri ve vatandaşlar, Malatya Büyükşehir Belediyesi yanında bulunan otoparkta toplanıp, buradan araç konvoyu ile Akçadağ ilçesinde bulunan ABD'nin Kürecik Radar Üssü'ne gitti. Topluluk, radar üssünde İsrail'in hastaneye düzenlediği saldırıya tepki gösterdi.

Protesto gösterisinin duyulmasının ardından kısa sürede binlerce vatandaş araçlarıyla belirlenen yere geldi ve kilometrelerce oluşan konvoy, Kürecik Radar Üssü yakınına ulaştı.

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GENİŞ ÇEVRESİNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Eylemcilerin sayısının hızla arması üzerine, üs çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Jandarma ve polis, barikat kurarak kalabalığın radar üssüne yaklaşmasını engelledi. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı protestoda 'Kahrolsun İsrail' gibi slogan atan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar, tepkilerini gösterdikten bir süre sonra oradan ayrıldı.

Malatya Valisi Ersin Yazıcı, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal ve Jandarma Kıdemli Albay Ercan Altın da radar üssü yakınına gelerek gelişmeleri takip etti.

EYLEM 4 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 4 saat süren bekleyişin ardından grup dağılırken, kentin dört bir noktasında herhangi bir tehlikeli provokasyona karşı polis ve jandarma ekipleri hazır bekletildi.

İSTANBUL

Hastanenin bombalanmasının ardından Yeniden Refah Partisi İstanbul İl Teşkilatı ve Anadolu Gençlik Derneği İstanbul Şubesi ile çeşitli sivil toplum kuruluşları üyesi bir grup, dün akşam saat 22.00'den itibaren ellerinde Filistin bayraklarıyla Levent'teki İsrail Başkonsolosluğu önünde toplandı.

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Konsolosluk binasının bulunduğu Büyükdere Caddesi, insan kalabalığı nedeniyle her iki yönden trafiğe kapandı. Saldırıyı protesto eden grup üyeleri, sık sık "Mehmetçik Gazze'ye" diye slogan attı.

Göstericilerden bazıları, polisin geniş güvenlik önlemi aldığı İsrail Başkonsolosluğunun bulunduğu binaya girmek istedi. Konsolosluk binasını çevreleyen güvenlik bariyerlerini aşarak içeri girmeye çalışan grup ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı. Polis, biber gazı sıkarak kalabalığı dağıttı. Bir süre sonra tekrar toplanan grup üyelerinden bazıları konsolosluk binasına doğru havai fişek attı. Bazı protestocular ise cadde üzerindeki reklam panosunun afişlerini sökerek yaktı. Ahşap panoyu da yakmaya çalışanlara diğer protestocular engel oldu. Afiş ve panoyu saran alevler TOMA'dan sıkılan su ile söndürüldü.

Polis, kalabalığa sık sık biber gazı ile müdahale ederken protestocuların büyük bölümü dağıldı.

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ANKARA

İsrail'in Gazze'deki hastaneye düzenlediği ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırı yurdun birçok bölgesinde protesto edildi. Başkentte saat 22.30 sıralarında İsrail Büyükelçiliği önüne gelen vatandaşlar, saldırıyı kınadı.

Protestocuların sayısı kısa sürede binlerce kişiye ulaşırken, güvenlik güçleri elçilik önünde geniş güvenlik önlemi aldı. Kalabalık, 'Mehmetçik Aksa’ya', 'Hamas'a selam, yardıma devam', 'İsrail Büyükelçiliği kapatılsın' sloganları atarken, bazı kişiler elçilik binasına girmeye çalıştı.

Öfkeli grubun bu girişimi, polis ekipleri tarafından engelledi. Eylem nedeniyle Atatürk Bulvarı ve İran Caddesi tamamen trafiğe kapandı. Polis yetkililerinin dağılmaları konusunda uyarılarda bulunması rağmen kalabalığın sayısı her geçen saat arttı. Uyuralar sonuçsuz kalınca polis, biber gazı ile toplluğa müdahale etti.

"KAHROLSUN İSRAİL" SLOGANLARI

Diyarbakır’da, Şanlıurfa yolu üzerindeki bir AVM’nin önünde toplanan binlerce kişi, sık sık tekbir getirip, ‘ordular aksaya’ sloganları atarak saldırıyı kınadı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde, ilçe otogarındaki Kenan Kösen Camii önünde toplanan kalabalık grup, saldırıyı kınadı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu grup, sık sık tekbir getirerek, 'Kahrolsun İsrail' sloganları attı. Yapılan konuşmada saldırıda vefat edenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa dileğinde bulunuldu, dua edildi.

Bingöl’de Genç Caddesi’nde ellerinde Filistin bayraklarıyla toplanan grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak, basın açıklaması düzenledi. Basın açıklamasını okuyan İbrahim Dağılma, “Bugün Türkiye genelinde siyonist İsrail’in yaptığı soykırımı lanetlemek, Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermek için alanlardayız. Aynı anda Ankara’da büyük bir mitingle siyonist katliamı lanetliyor, bütün Türkiye’den ses veriyoruz. ‘Zulmün olduğu yerde tarafsızlık namussuzluktur’ diyerek siyonizme karşı onurluca direnen kardeşlerimize omuz vermek, kutlu direnişi selamlamak için buradayız. İkiyüzlü suskunluğa karşı insanlık onurunu haykırmak için buradayız. Ve dünyanın tüm iyi insanlarına 'zulmün ateşi insanlığı kuşatıyor' uyarısında bulunmak için buradayız” dedi.

Batman'da 50'yi aşkın sivil toplum kuruluşu, bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi. Atatürk Parkı'nda toplanan kalabalık ‘Kahrolsun İsrai’, ‘Zalimler için yaşasın cehennem’, ‘Hamas’a selam, direnişe devam’ sloganları atarak, Valilik binası önüne kadar yürüdü. Çevrede bulunan ve yoldan geçen araçlar da korna çalarak destek oldu. Filistin'de hayatını kaybedenler için dualar edildi.

Siirt’te 15 Temmuz Demokrasi Meydanında toplanan grup, sık sık tekbir getirip slogan atarak saldırıyı kınadı, Filistinliler için dua etti.

Van'da geç saatlerde çeşitli Sivil Toplum Örgütü kuruluşlarının organizasyonuyla Beşyol Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'i protesto etti. Kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesine yürümek isteyen gruba, polis izin vermedi. Filistin bayrakları taşıyan gruptakiler sık sık tekbir getirdi. Gecenin geç saatlerine kadar süren protesto eylemi, duaların okunmasıyla son buldu.

Bitlis'te de HÜDA-PAR İl Başkanı Karakaya, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ve çeşitli Sivil Toplum Örgütü temsilcileri ile vatandaşların katıldığı protesto eylemi, Valilik binası önünde gerçekleştirildi. Eylemde, İsrail aleyhine sık sık sloganlar atılıp, Filistin halkı için dualar okundu. Protesto eylemi, duaların okunması ve konvoy eşliğinde araçlarla yapılan şehir turu ile son buldu.

İZMİR'DE İSRAİL PROTESTOSU

İzmir'in Konak meydanında, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı protesto edildi. Akşam saatlerinde Konak meydanında bir araya gelen kalabalık grup Filistin bayrakları açarak, sloganlar attı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı protestoda, konuşmacılar saldırıyı kınadı.

'ALLAH'IN HÜKÜMLERİYLE HÜKMETMEYENLER ZALİMLERİN TA KENDİSİDİR'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, konuşmasında, "Hz. Ömer orayı teslim aldı, Selahaddin Eyyubi fethetti, Abdülhamit Han’ın emanetine sahip çıkma zamanımız gelmedi mi. Biz buna dur demeliyiz. Allah'ın hükümleriyle hükmetmeyenler kafirlerin, zalimlerin ta kendisidir. Allah kıyamet gününde bizleri hesaba çekmeyeceği şekilde dimdik durmayı bizlere nasip etsin. Rabbim bu yolda şehadet nasip etsin" ifadesine yer verdi.

Meydanda toplanan grup, daha sonra sloganlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanına yürüyüş yaptı. Burada tekbirler getiren grup, edilen duaların ardından dağıldı.

Bursa’da vatandaşlar Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yapılan saldırıyı protesto etti.

İsrail'in Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından Bursalı vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplandı. Türkiye ve Filistin bayraklarıyla meydana gelen vatandaşlar slogan atarken tekbir de getirildi. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda İsrail bayrağı yakılarak slogan atan vatandaşlar tekbir getirerek dağıldı.

Gazze’deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlenen saldırının ardından Gümüşhane’de vatandaşlar meydana çıkarak Filistin için dualar etti.

Gümüşhane’de İsrail tarafından Filistin’e düzenlenen saldırılarda abluka altındaki Gazze’de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi’nin vurulmasının ardından vatandaşlar meydana çıktı. Gümüşhane Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri tarafından saldırılarda hayatını kaybeden vatandaşlar için dualar edildi ve Kuran-ı Kerim okundu.

Grup daha sonra Türk ve Filistin Bayraklarıyla Atatürk Caddesi üzerinde sloganlar eşliğinde yürüdü. Yürüyüşün ardından grup dağıldı.

İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlendiği saldırı sonrası Kilis’te meydanda toplanan vatandaşlar sokaklara inerek İsrail’e tepki gösterdi.

Cumhuriyet meydanında toplanan STK temsilcileri ve vatandaşlar, Israil’in Gazze’deki hastaneye yaptığı saldırıyı kınadı. Kuran-ı Kerim okuyan ve dua eden vatandaşlar İsrail’in katliamına son verilmesi gerektiğini vurguladılar. Kent genelinde araç konvoyu düzenleyen vatandaşlar, protestosunu sonlandırdı.

İsrail tarafından Filistin’e düzenlenen saldırılarda abluka altındaki Gazze’de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi’nin vurulmasının ardından Antalya'da toplanan vatandaşlar eylem yaptı. Cumhuriyet Meydanında toplanan kalabalık yüzlerce kişinin öldüğü hastane saldırısını protesto etti.

Antalya Kudüs Platformu tarafından düzenlenen ve STK'ların da destek verdiği protestoya çok sayıda vatandaş katıldı. Genç, yaşlı, çocuk ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet meydanında toplanan ve zaman zaman yağan yağmura rağmen hayatını kaybedenler için dua eden vatandaşlar yapılan konuşmaların ardından ellerinde bayraklarla tekbir getirerek kapalı yolda yürüdü.



Antalya Kudüs Platformu başkanı Hakan Ülgen burada yaptığı konuşmada ”Filistin’deki kardeşlerimiz Allanın izniyle inanıyorlar bu davaya. Bizler de inanmamız gerekiyor. Bu saatten sonra Antalya Kudüs Platformu olarak sürekli telefonlarda olsun gözünüz. Sosyal medya gruplarından haberleşelim. Yarın da burada olabiliriz, başka bir günde burada olabiliriz İnşallah zafer inanlarındır. ve yakındır ”dedi.

Edirne'de Selimiye Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 50 kişilik grup sloganlar atarak İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım boyutuna ulaşan saldırılarını protesto etti.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sürerken hastaneleri hedef almasının ardından ülke çapında protesto gösterileri başladı.

Gazze'ye müdahalenin 11.gününde hastanelere yapılan saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Gazze'deki sivil kayıplarının ardından Türkiye tek yürek oldu, İsrail'in saldırıları protesto edildi. Çok sayıda vatandaş ellerinde Filistin bayrakları ile Selimiye Meydanı'nda bir araya geldi.



Mimar Sinan Heykeli önünde toplanan grup İsrail aleyhine sloganlar attı.



Gazze'ye destek için bir araya gelen vatandaşlar, İsrail'in saldırılarını lanetlerken, yaşamını yitiren Filistinliler için dua edip Kuran-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi.

Cihannüma Edirne İl Temsilcisi Ataman Alkan burada yaptığı açıklamada, Müslüman ülkelerin bir araya gelmesi gerektiğini belirterek batının daha çok sömürmek için birlikte hareket ettiğini ifade etti.



Anadolu Gençlik Derneği Edirne Şube Başkanı Abdülhamit İriş ise, "Siyonistlerin zulmüne karşı ayağa kalkmazsak, bu zulme ses çıkarmazsak, bu ateş tüm insanlığı yakacaktır" dedi.



IHH Edirne İl Başkanı Abdülkadir Akdi de, katılımcılara dua ettirdi.

Konuşma ve duanın ardından vatandaşlar sessizce dağıldı.

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne düzenlenen saldırının ardından Erzincan'da meydana çıkan vatandaşlar İsrail’e tepki gösterirken Filistin için dualar etti.

İsrail tarafından Filistin’e düzenlenen saldırılarda abluka altındaki Gazze’de bulunan El-Ehli Baptist Hastanesi’nin vurulmasının ardından Erzincan'da vatandaşlar meydana çıktı. Dörtyol Kızılay Meydanı’nda toplanan vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri tarafından saldırılarda hayatını kaybeden Filistinliler için dualar edilirken, İsrail’e ise tepki gösterildi. Sık sık tekbir getiren grup, attıkları sloganlarla da tepkilerini dile getirdi. STK’ları temsilen basın açıklaması yapan sözcü, “Bu mücadele Allah’tan başka hiçbir şeyi olmayanlarla Allah’tan başka her şeyleri olanların mücadelesidir. Rabbim, kendi tarafında olanları mutlaka galip getirecektir. Biz buna iman ediyoruz” dedi. Basın açıklamasının ardından toplanan grup, olaysız bir şekilde dağıldı.

‘Filistin’de katledilenler için bütün camilerde gıyabi cenaze namazı kılınacak’



Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İsrail’in Filistin’de yaptığı saldırılar sonucu vefat edenler için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salaların okunacağını ve öğle namazını müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İsrail'in Filistin’de yaptığı saldırılarda vahşice katledilen Müslüman kardeşlerimiz için bugün öğle namazı öncesi bütün camilerde salalar okunacak ve öğle namazını müteakip gıyâbî cenaze namazı kılınacaktır”