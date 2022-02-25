Irak’ın kuzeyinde flaş operasyon! Hepsi öldürüldü
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı’nca, Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
25.02.2022 - 10:56 | | DHA
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi.
Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 25, 2022
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. #MSB pic.twitter.com/rmUuY9W2oz
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