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GündemIrak’ın kuzeyinde flaş operasyon! Hepsi öldürüldü
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Irak’ın kuzeyinde flaş operasyon! Hepsi öldürüldü

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı’nca, Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

25.02.2022 - 10:56 | | DHA
Irak’ın kuzeyinde flaş operasyon! Hepsi öldürüldü

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Pençe Şimşek bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi" denildi. 

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