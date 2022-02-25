Suriyelilerle ilgili flaş karar! İzin verilmeyecek

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, gettolaşmanın önüne geçilmesini amaçlayan ‘seyreltme’ projesiyle 16 ilin yanı sıra 781 mahallenin de kapatıldığını açıkladı.

Çataklı, ‘Medya Temsilcileri ile Göç Buluşması-2” programında şunları söyledi:

NÜFUSU YÜZDE 25'İ GEÇTİĞİ İÇİN...

“Suriyelilerin yoğun olduğu Ankara Altındağ’daki gettolaşmanın önüne geçilmesi için bin 222 hane yıkıldı, 177 işyeri kapatıldı. Toplam nüfusun yüzde 25’ini geçtiği için Türkiye’de 781 mahalleyi kayıtlara kapatmış oluyoruz. Bazı şehirleri de tamamen ikamete kapatmış olduk. Geçici koruma kaydına kapatılan iller; Ankara, Antalya, Aydın, Bursa, Çanakkale, Düzce, Edirne, Hatay, İstanbul, İzmir, Kırıkkale, Kocaeli, Muğla, Sakarya, Yalova. Uluslararası korumaya kapalı iller ise Ankara, Antalya, Aydın, Bartın, Bursa, Diyarbakır, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Muğla, Muş, Osmaniye, Rize, Tekirdağ, Tunceli.

VİZE VERİLEN KISIMLARDA PARMAK İZİ ALACAĞIZ

Mülteciler Türkiye’ye geldikten sonra yasal kimliklerini, pasaportlarını imha ediyorlar daha sonra o kişinin kimliğini tespit etmek imkânsız hale geliyor. Şimdi özellikle Afrika olmak üzere vize verilen noktalara parmak izi cihazları gönderiyoruz. Artık vize verilen kısımlarda parmak izi alacağız.

KAYDOLMAMIŞ SURİYELİLERE GEÇİCİ KORUMA STATÜSÜ VERMEYECEĞİZ

Kaydolmamış, yeni gelmiş Suriyelilere doğrudan geçici koruma statüsü vermeyeceğiz. Bundan sonra bunları önce kampa alacağız, kamplarda araştıracağız. Geçici korumaya ihtiyacı var mı yok mu, hangi sebeplerle geldi, bakacağız.

TURİSTİK İKAMETGAH VERİLEMEYECEK

Yeni dönemde turistik sebeplerle Türkiye’de ikamet almak isteyenlere de ikamet verilmeyecek. Türkiye’deki Suriyeli sayısı 3 milyon 700 bin civarında.

DUVAR TAMAMLANACAK

Bu yıl sonunda ihale aşamasındakiler ve bitenlerle birlikte 1316 kilometrelik sınırımızın güvenlik duvarı tamamlanmış olacak.”