Savaşa hayır sözleri ve mesajları! Rusya Ukrayna savaşına karşı barış ile ilgili sözler ve savaş karşıtı sözler: Yurtta Sulh Cihan da Sulh!

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinde bölgede çatışmalar devam ediyor. Ülkeden peş peşe ölüm haberleri gelmeye devam ederken dünya ayakta, savaşa karşı seslerini duyurmaya çalışıyor. İşte Savaşa hayır sözleri ve barış ile ilgili söylenen sözler…

SAVAŞA HAYIR SÖZLERİ

“Bir çocuk öldü.” demek kolay, ”Benim evladım öldü.” demeyi denesene… Savaşa Hayır!

Savaşı zenginler çıkarır, fakirler ölür!

Ömrü cephelerde geçen bir adam “Yurtta sulh, Cihanda Sulh” diyorsa dinleyeceksin.

Savaş; kimin haklı olduğuna değil, kimin güçsüz olduğuna karar verir.

“Yurtta sulh, Cihanda Sulh” Atatürk

Dünyaya bir daha gelsem; ne kadar tank, tüfek ve silah varsa hepsini eritip saz, cümbüş ve zurna yapacağım. Aram Tigran

Savaş herkesle yapılır, barış ancak onurlu insanla yapılır. Fatih Sultan Mehmet

Savaş, bulduğu ülkeyi bir daha bırakmaz. Edmund Burke

Kötü bir barış, savaştan daha iyidir. Gaius Cornelius Tacitus

Pasifistler nesnel olarak faşizm yanlısıdır. George Orwell

Savaş; korku ve sefaletten başka bir şey veremez. Yakar, yıkar, öldürür, yok eder. Nazım Hikmet

Savaş; yüreklilik değil, korkaklıktır. Bertrand Russell

Barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömer. Krezus – Croesus

Savaşta Askerler ölür, Krallar konuşulur. Troy (2004)

Savaş, hiledir, hileden ibarettir. Hz. Muhammed

İnsanoğlu savaşa son vermelidir. Yoksa savaş insanoğluna son verecektir. John F. Kennedy

BARIŞ SÖZLERİ

Barış nihai amacımızdır. St.Augustine



Barış, hükümlerin en güzelidir. Mecelle



En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir. Cicero



Barışa giden yol yoktur, barışın kendisi bir yoldur! Gandhi



Savaşta, barışta olduğu gibi bir ikinci kazanan yoktur. Omar Bradley



Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir, barıştır.

Yemin ederim ki, dünyanın bütün toprakları tek bir insanın kanını akıtmaya değmez. Mahatma Gandhi

