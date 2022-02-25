Savaşa hayır sözleri ve mesajları! Rusya Ukrayna savaşına karşı barış ile ilgili sözler ve savaş karşıtı sözler: Yurtta Sulh Cihan da Sulh!
Rusya - Ukrayna krizi savaşa döndü. Rusya Devlet Başkanı Putin, 24 Şubat tarihinde Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Rus güçleri doğuda Donbas, kuzeyde Belarus ve güneyde Kırım'dan Ukrayna'ya girdi. Ukrayna lideri Zelenski ülkede genel seferberlik ilan etti. Zelenski ayrıca bugünkü saldırılarda 137 kişinin yaşamını yitirdiğini, 300'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Savaşın vahameti her geçen saat ağırlaşırken savaş karşıtı sözlerle tepkilerini dile getirmek isteyenler “Savaşa hayır sözleri ve barış mesajları” paylaşıyor. İşte savaşa hayır ve barış sözleri…
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinde bölgede çatışmalar devam ediyor. Ülkeden peş peşe ölüm haberleri gelmeye devam ederken dünya ayakta, savaşa karşı seslerini duyurmaya çalışıyor. İşte Savaşa hayır sözleri ve barış ile ilgili söylenen sözler…
SAVAŞA HAYIR SÖZLERİ
“Bir çocuk öldü.” demek kolay, ”Benim evladım öldü.” demeyi denesene… Savaşa Hayır!
Savaşı zenginler çıkarır, fakirler ölür!
Ömrü cephelerde geçen bir adam “Yurtta sulh, Cihanda Sulh” diyorsa dinleyeceksin.
Savaş; kimin haklı olduğuna değil, kimin güçsüz olduğuna karar verir.
“Yurtta sulh, Cihanda Sulh” Atatürk
Dünyaya bir daha gelsem; ne kadar tank, tüfek ve silah varsa hepsini eritip saz, cümbüş ve zurna yapacağım. Aram Tigran
Savaş herkesle yapılır, barış ancak onurlu insanla yapılır. Fatih Sultan Mehmet
Savaş, bulduğu ülkeyi bir daha bırakmaz. Edmund Burke
Kötü bir barış, savaştan daha iyidir. Gaius Cornelius Tacitus
Pasifistler nesnel olarak faşizm yanlısıdır. George Orwell
Savaş; korku ve sefaletten başka bir şey veremez. Yakar, yıkar, öldürür, yok eder. Nazım Hikmet
Savaş; yüreklilik değil, korkaklıktır. Bertrand Russell
Barışta oğullar babalarını, savaşta babalar oğullarını gömer. Krezus – Croesus
Savaşta Askerler ölür, Krallar konuşulur. Troy (2004)
Savaş, hiledir, hileden ibarettir. Hz. Muhammed
İnsanoğlu savaşa son vermelidir. Yoksa savaş insanoğluna son verecektir. John F. Kennedy
BARIŞ SÖZLERİ
Barış nihai amacımızdır. St.Augustine
Barış, hükümlerin en güzelidir. Mecelle
En kötü barış, en haklı savaştan daha iyidir. Cicero
Barışa giden yol yoktur, barışın kendisi bir yoldur! Gandhi
Savaşta, barışta olduğu gibi bir ikinci kazanan yoktur. Omar Bradley
Dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa, şimdi en güzel şiir, barıştır.
Yemin ederim ki, dünyanın bütün toprakları tek bir insanın kanını akıtmaya değmez. Mahatma Gandhi